С начала пандемии коронавирус мутировал уже минимум 10 раз Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Норвежские ученые выявили в городе Тронхейме новую разновидность коронавируса. Они полагают, что с его появлением число заболевших COVID-19 будет только расти — новый штамм распространяется гораздо быстрее.

«Мы не знаем, откуда здесь взялся этот вирус. До сих пор подобных вариантов вируса в Норвегии не было. Был поиск по международным базам, там также не обнаружилась эта разновидность, <…> которая распространяется быстрее», — цитирует исследователей радио Sputnik.

За выходные в Тронхейме подтверждено восемь новых случаев COVID-19. Семь из них — молодые люди старше 20 лет. Все зараженные переносят коронавирус в легкой форме.

Ранее в беседе с URA.RU доктор биологических наук и профессор кафедры вирусологии МГУ Алексей Аграновский заявил, что более агрессивные мутации могут прийти от животных. При этом доказано, что коронавирус уже мутировал минимум 10 раз и стал более заразным. Всего с начала пандемии коронавирусом заразилось 39 955 637 человек по всему миру, выздоровели 27 487 616 больных, 1 113 178 скончались.