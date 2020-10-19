Обнаружен новый вид коронавируса. Им заражаются гораздо быстрее

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С начала пандемии коронавирус мутировал уже минимум 10 раз Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Норвежские ученые выявили в городе Тронхейме новую разновидность коронавируса. Они полагают, что с его появлением число заболевших COVID-19 будет только расти — новый штамм распространяется гораздо быстрее.

«Мы не знаем, откуда здесь взялся этот вирус. До сих пор подобных вариантов вируса в Норвегии не было. Был поиск по международным базам, там также не обнаружилась эта разновидность, <…> которая распространяется быстрее», — цитирует исследователей радио Sputnik.

За выходные в Тронхейме подтверждено восемь новых случаев COVID-19. Семь из них — молодые люди старше 20 лет. Все зараженные переносят коронавирус в легкой форме.

Ранее в беседе с URA.RU доктор биологических наук и профессор кафедры вирусологии МГУ Алексей Аграновский заявил, что более агрессивные мутации могут прийти от животных. При этом доказано, что коронавирус уже мутировал минимум 10 раз и стал более заразным. Всего с начала пандемии коронавирусом заразилось 39 955 637 человек по всему миру, выздоровели 27 487 616 больных, 1 113 178 скончались.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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