Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с коллегами из Армении и Азербайджана Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министры иностранных дел России, Армении и Азербайджана провели встречу — депутаты приняли важные законопроекты — карантин и дистант в России не будут вводить — главе «Роснано» прочат отставку — Россия обвинила США в недобросовестной конкуренции. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 21 октября — в обзоре URA.RU:

Глава МИД России провел переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главами МИД Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым. Стороны обсудили условия прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе.

Ранее российские бомбардировщики уничтожили место, где набирали боевиков для участия в конфликте в Нагорном Карабахе. Уничтоженное здание располагалось в сирийском селе Магара.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что урегулировать конфликт в Карабахе мирным путем на сегодняшний день невозможно.

В России приняли важные законодательные акты

Парламентарии приняли во втором чтении проект закона «О правительстве РФ» и поправки в закон «О Конституционном суде РФ».

В Госдуме приняли законопроект, который не предусматривает индексацию окладов федеральных госслужащих в 2021 году.

Помимо того, депутаты приняли решение о введении «налога на богатых». Ставка будет поднята с 13% до 15% для россиян, чей доход превышает 5 млн рублей в год.

Правительство готовит меры по поддержке семей с детьми

Малоимущие семьи с детьми от 3 до 7 лет с 2021 года смогут получать пособие в размере прожиточного минимума — 11 500 рублей.

В Совете Федерации одобрили закон о продлении срока автоматического начисления ежемесячных выплат на детей.

В России не будут вводить карантин и дистант

Ограничительные меры, которые действовали в России весной из-за пандемии коронавируса, не будут вводиться. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российское здравоохранение готово к борьбе с пандемией.

О том, что карантин не будет введен, заявил и президент России Владимир Путин.

В Минобрнауке не обсуждается возможность полного перевода вузов на дистанционное обучение. Об этом заявил замглавы ведомства Петр Кучеренко.

Москва опровергла поставку в США бракованных аппаратов ИВЛ

В Кремле опровергли слух, что Россия поставила в США бракованные аппараты ИВЛ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что эти приборы используется в российских больницах и редко выходят из строя.

Россия обвинила США в недобросовестной конкуренции

Вводя санкции против компаний-строителей «Северного потока-2», американская сторона занимается нечестной конкуренцией. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

От последствий коронавируса скончался протоиерей Дмитрий Смирнов

В России скончался протоиерей Дмитрий Смирнов. Ему было 69 лет. Причина смерти — осложнения от коронавируса.

Чубайсу прочат отставку

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс может уйти с занимаемой должности. По слухам, чиновнику предложили заниматься развитием Арктики.

Силовики задержали террористов

Сотрудники ФСБ задержали двух боевиков из группировки террориста Шамиля Басаева, которая в 1999 году вторглась в Дагестан.