Самое важное в России и в мире на 21 октября. Умер протоиерей Дмитрий Смирнов, Чубайсу прочат отставку, карантина не будет

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Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, лавров сергей, портрет, пмэф-2016
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с коллегами из Армении и Азербайджана Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министры иностранных дел России, Армении и Азербайджана провели встречу — депутаты приняли важные законопроекты — карантин и дистант в России не будут вводить — главе «Роснано» прочат отставку — Россия обвинила США в недобросовестной конкуренции. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 21 октября — в обзоре URA.RU:

Глава МИД России провел переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана

В России приняли важные законодательные акты

Правительство готовит меры по поддержке семей с детьми

В России не будут вводить карантин и дистант

Москва опровергла поставку в США бракованных аппаратов ИВЛ

Россия обвинила США в недобросовестной конкуренции

От последствий коронавируса скончался протоиерей Дмитрий Смирнов

Чубайсу прочат отставку

Силовики задержали террористов

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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