Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заблокировал попытку мэрии Екатеринбурга увеличить расходы на информирование горожан о профилактике коронавируса. Об этом сообщили источники URA.RU во властных структурах.
Накануне депутат гордумы Тимофей Жуков опубликовал служебную записку за подписью вице-мэра по соцполитике Екатерины Сибирцевой о необходимости увеличения расходов на информирование горожан о профилактике коронавируса на 5,074 млн рублей. «Для защиты граждан от эпидемиологических вспышек… необходимо развернуть широкую информационную кампанию», — говорится в письме. Согласно скану документа, глава города одобрил допфинансирование.
По информации URA.RU, инициатором этого была не Сибирцева, а вице-мэр Екатерина Куземка, курирующая пиар-блок администрации. «Сибирцева долгое время не соглашалась подписывать записку, но в итоге ее все-таки убедили это сделать», — рассказал инсайдер.
Чтобы вывести Сибирцеву из-под удара (ответственность за дополнительные — непрофильные для ее подразделений — траты ложилась бы именно на нее), оппоненты Куземки направили документ в резиденцию губернатора с разъяснением всех обстоятельств. Вчера записка оказалась на столе главы региона, передает источник. «Днем [28 октября] губернатор позвонил мэру, чтобы узнать, что происходит. И, возмутившись, заблокировал движение бюджетных средств», — описал ситуацию собеседник агентства. По неподтвержденным данным, через несколько минут Высокинский передал Куземке позицию Куйвашева SMS-сообщением.
Впрочем, по словам осведомленного источника URA.RU в окружении главы города, губернатор не звонил мэру. В пресс-службе администрации Екатеринбурга корреспонденту заявили, что «не комментируют рабочую переписку сотрудников администрации города и телефонные переговоры». Куземка и Сибирцева на момент публикации были недоступны для комментариев. В департаменте информполитики региона пока не ответили на запрос URA.RU.
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