Международный инвестор назвал нынешний кризис самым страшным

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Деньги, валюта, банкноты, рубли, евро. Челябинск, валюта, деньги, евро
Джим Роджерс рассказал о стремительном росте долгов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Глава Roger Holdings Inc. Джим Роджерс назвал нынешний кризис худшим в его жизни. Об этом он заявил на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

«Это самый худший кризис, который я видел в своей жизни», — приводит слова Роджерса РБК. По его словам, ситуацию усугубляет крайне эмоциональная реакция политики и СМИ. «Реакция стала хуже самой пандемии», — сказал инвестор.

Глава Roger Holdings также рассказал о стремительном росте долгов. Как отметил инвестор, потенциала для борьбы за восстановление экономики практически не осталось, поскольку государства за время пандемии успели напечатать и потратить очень много средств.

Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин спрогнозировал обрушение рубля. По его словам, к концу года доллар будет стоить 85 рублей за единицу. Глава Минэкономразвития Максим Решетников считает, что восстановление российской экономики идет несмотря на давлением настроений и новостей о заболеваемости, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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