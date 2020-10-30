Международный инвестор назвал нынешний кризис самым страшным

Глава Roger Holdings Inc. Джим Роджерс назвал нынешний кризис худшим в его жизни. Об этом он заявил на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».
«Это самый худший кризис, который я видел в своей жизни», — приводит слова Роджерса РБК. По его словам, ситуацию усугубляет крайне эмоциональная реакция политики и СМИ. «Реакция стала хуже самой пандемии», — сказал инвестор.
Глава Roger Holdings также рассказал о стремительном росте долгов. Как отметил инвестор, потенциала для борьбы за восстановление экономики практически не осталось, поскольку государства за время пандемии успели напечатать и потратить очень много средств.
Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин спрогнозировал обрушение рубля. По его словам, к концу года доллар будет стоить 85 рублей за единицу. Глава Минэкономразвития Максим Решетников считает, что восстановление российской экономики идет несмотря на давлением настроений и новостей о заболеваемости, пишет RT.
Подписывайтесь на URA.RU в