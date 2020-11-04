04 ноября 2020
03 ноября 2020

В Пермском крае резко снизилось число выздоровевших от COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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Поликлиника 14. Тюмень, медсестра, люди в масках, врач, доктор
Всего в Пермском крае за сутки от коронавируса вылечилось 102 человека Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае резко сократилось количество выздоровевших от коронавируса. По данным краевого министерства здравоохранения, за прошедшие сутки выявлено 180 новых случаев заболевания.

«В Пермском крае выявлено 180 новых случаев заражения COVID-19: 119 человек проходят лечение в больницах, 61 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей», — информирует минздрав края. За прошедшие сутки от COVID-19 вылечилось 102 человека, тогда как днем ранее таковых было 115 человек.

Общее число инфицированных в крае достигло 14 406. Ежесуточный прирост больных составил 1,3%, коэффициент распространения инфекции — 1,05 (на 4 ноября — 1,05).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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