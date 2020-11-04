Коронавирус повлиял на акцию протеста в Златоусте

Акция протеста в Златоусте пройдет в видеоформате Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Златоусте (Челябинская область) отказались от проведения митинга, на котором горожане хотели выступить против нового ковидного госпиталя. Как сообщили URA.RU в мэрии Златоуста, организаторы отозвали свое заявление из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки.

«Документы на согласование проведения акции протеста поступили 2 ноября, планируемая дата — 14 ноября. Спустя несколько дней организаторы митинга попросили нас это уведомление не рассматривать в связи с неблагополучной эпидобстановкой», — пояснили URA.RU в мэрии Златоуста.

«Мы действительно отозвали свое уведомление о проведении акции в связи с угрозой распространения коронавируса. Сейчас мы организуем мероприятие в формате видеосвязи. О дате сообщим дополнительно», — заявил URA.RU организатор акции Георгий Мельнов.

Жители Златоуста намерены были опротестовать передачу местного роддома под ковидный госпиталь. Сначала медики вышли на стихийный митинг, затем горожане стали собирать подписи под петицией, чтобы вместо роддома под ковидный госпиталь отдали ранее закрытые больницы, к примеру, больницу РЖД.