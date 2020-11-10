Дмитрий Захаров расстрелял гостей в квартире дома на улице Социалистической Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области

Расследованием уголовного дела о массовом убийстве на Уралмаше, где были застрелены три человека, а убийца совершил суицид, займется свердловское управление СК России. Имеющиеся материалы в ближайшее время передадут из Орджоникидзевского следственного отдела Екатеринбурга.

«Ввиду большого резонанса, уголовное дело будет заканчивать управление [СКР] по Свердловской области», — сообщил источник URA.RU в силовых структурах. Добавив, что по делу назначено множество экспертиз. «Дело принято к производству третьим отделом по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области из-за значительного объема следственных мероприятий», — уточнил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального СКР Александр Сапегин.

Три девушки, две из которых несовершеннолетние, познакомились с мужчинами в интернете. 6 ноября их забрали от ТРК «Радуга Парк» и привезли в квартиру Захарова. Расстрел Захаровым своих друзей и девушек произошёл ночью 7 ноября. От пуль погибли два друга Захарова и 18-летняя девушка. Потом стрелок покончил с собой. Еще одна 17-летняя гостья получила ранения, ее прооперировали и удалили почку и часть желудка. 16-летняя девушка долго лежала под трупом мужчины и не получила никаких повреждений. Сам Захаров долгое время работал телохранителем.