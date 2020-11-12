Крупный челябинский бизнесмен заразился коронавирусом и умер

В Челябинске скончался глава одной из самых известных строительный компаний — гендиректор ПСО КПДиСК Юрий Федоров. Бизнесмен заразился коронавирусом, рассказал источник URA.RU в бизнес-кругах.
«Федоров лечился от коронавируса. Инфекция наложилась на сопутствующее заболевание, и 13 ноября он умер на 63-м году жизни», — пояснил собеседник.
«Мне только что сообщили о трагедии. Очень печальная новость. Это был очень порядочный человек и прекрасный профессионал», — подтвердил URA.RU куратор строительной отрасли региона вице-губернатор Сергей Шаль.
До сих пор было известно лишь о смертях представителей властной элиты области. Так, в регионе умерли два действующих и два бывших главы муниципалитетов. Один из них — мэр Вишневогорска Яков Гусев — также ушел из жизни сегодня.
На фоне ежедневного роста заболеваемости губернатор Алексей Текслер предупредил о планах власти вернуть ряд жестких карантинных ограничений, включая возврат к дистанционному обучение в вузах и школах, сокращение времени работы заведений общественного питания и запрет массовых мероприятий.
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