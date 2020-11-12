12 ноября 2020

Крупный челябинский бизнесмен заразился коронавирусом и умер

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по теме: «Текущее состояние и развитие жилищного строительства в Челябинской области». Челябинск, сихарулидзе сергей, федоров юрий
Юрий Федоров умер от последствий коронавирусной инфекции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинске скончался глава одной из самых известных строительный компаний — гендиректор ПСО КПДиСК Юрий Федоров. Бизнесмен заразился коронавирусом, рассказал источник URA.RU в бизнес-кругах.

«Федоров лечился от коронавируса. Инфекция наложилась на сопутствующее заболевание, и 13 ноября он умер на 63-м году жизни», — пояснил собеседник.

«Мне только что сообщили о трагедии. Очень печальная новость. Это был очень порядочный человек и прекрасный профессионал», — подтвердил URA.RU куратор строительной отрасли региона вице-губернатор Сергей Шаль.

До сих пор было известно лишь о смертях представителей властной элиты области. Так, в регионе умерли два действующих и два бывших главы муниципалитетов. Один из них — мэр Вишневогорска Яков Гусев — также ушел из жизни сегодня.

На фоне ежедневного роста заболеваемости губернатор Алексей Текслер предупредил о планах власти вернуть ряд жестких карантинных ограничений, включая возврат к дистанционному обучение в вузах и школах, сокращение времени работы заведений общественного питания и запрет массовых мероприятий.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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