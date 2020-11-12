Крупный челябинский бизнесмен заразился коронавирусом и умер

Юрий Федоров умер от последствий коронавирусной инфекции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинске скончался глава одной из самых известных строительный компаний — гендиректор ПСО КПДиСК Юрий Федоров. Бизнесмен заразился коронавирусом, рассказал источник URA.RU в бизнес-кругах.

«Федоров лечился от коронавируса. Инфекция наложилась на сопутствующее заболевание, и 13 ноября он умер на 63-м году жизни», — пояснил собеседник.

«Мне только что сообщили о трагедии. Очень печальная новость. Это был очень порядочный человек и прекрасный профессионал», — подтвердил URA.RU куратор строительной отрасли региона вице-губернатор Сергей Шаль.

До сих пор было известно лишь о смертях представителей властной элиты области. Так, в регионе умерли два действующих и два бывших главы муниципалитетов. Один из них — мэр Вишневогорска Яков Гусев — также ушел из жизни сегодня.

На фоне ежедневного роста заболеваемости губернатор Алексей Текслер предупредил о планах власти вернуть ряд жестких карантинных ограничений, включая возврат к дистанционному обучение в вузах и школах, сокращение времени работы заведений общественного питания и запрет массовых мероприятий.