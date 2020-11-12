Число зараженных растет с каждым днем — в области готовятся ужесточить карантин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 13 ноября — 338-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 248-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 22 475, выздоровели 15 905 и скончались 720 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 1 858 568 (+21 608) случаев заражения. Вылечились 1 388 168 (+18 811) пациентов — 74% от заболевших. Умерли 32 032 (+439) человек — 1,7% от заразившихся.

Новый максимум по заражениям COVID

Число заболевших COVID, выявленных за сутки в Челябинской области, к утру 12 ноября «перешагнуло» очередную планку — медики выявили 201 случай заражения коронавирусом. Накануне было зафиксировано 197 заболевших, днем ранее — 194. Соответственно, регион установил новый рекорд по числу заражений с начала осенней волны заболеваемости и вышел на второе место в УрФО. В Свердловской области за сутки обнаружено 314 новых заболевших, в ЯНАО 192, в ХМАО за сутки коронавирус подтвердился у 199 человек. В Тюменской области число зараженных за сутки достигло 158, в Пермском крае 197 больных. Меньше всего случаев в Курганской области, где коронавирус обнаружили у 92 человек.

В России коронавирус за сутки умерли 439 зараженных. Это абсолютный рекорд смертей в стране за время пандемии.

Мэр Котова отменила главный праздник Челябинска

Мэр Челябинска Наталья Котова отменила традиционную новогоднюю елку главы города. Пандемия коронавируса прервала традицию нескольких десятилетий: 350 лучших младшеклассников Челябинска не увидят праздничного представления и не получат подарков от администрации. До этого депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин поставил под сомнение даже смысл строительства ледового городка на главной площади областного центра. По его мнению, из-за вероятного полного запрета массовых мероприятий городок может простоять закрытым всю зиму.

Вузы Челябинска вводят дистанционное обучение

Южно-Уральский государственный университет (Челябинск) переводит студентов на дистанционный режим обучения с 16 ноября. «Все лекции, а также семинарские занятия, которые могут проходить в онлайн-формате, будут проводиться дистанционно. Это решение согласовано с Роспотребнадзором по Челябинской области», — заявили в вузе. Решения Москвы о переводе обучения на дистанционный режим ждут в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете. Оно должно прийти на запрос вуза из Министерства просвещения РФ и федерального Роспотребнадзора.

Челябинску не хватает ковидных доноров

Челябинской области требуются доноры, переболевшие коронавирусом, рассказала читательница URA.RU. «Мама в крайне тяжелом состоянии на ИВЛ в реанимации ГКБ №8. Ищем донора, переболевшего COVID, группа крови 4 отрицательная, очень редкая!» — говорит Светлана. В пресс-службе Челябинской областной станции переливания крови уточнили, что больным необходима плазма: группа крови имеет значение, а резус уже неважен. Каждый день по 10 человек только в Челябинске сдают антиковидную плазму, но нужно больше. На станции объяснили, кто, как и где может помочь коронавирусным больным.

Экс-мэр челябинского города умер от коронавируса

Экс-мэр Еманжелинска, бывший депутат заксобрания Челябинской области Юрий Горбунов скончался от коронавируса утром 12 ноября. Горбунов в 1996 году был избран главой Еманжелинска и добился включения города в Ассоциацию шахтерских городов и Союз малых городов России. В 1996 по 2010 годы трудился депутатом заксобрания Челябинской области.

Что ждет челябинцев на втором этапе карантина

В Челябинской области ужесточат карантин по коронавирусу при дальнейшем ухудшении ситуации с заболеваемостью, заявил 12 ноября глава региона Алексей Текслер. План предполагает перевод на дистанционное обучение старшеклассников и студентов; ограничение числа участников либо полную отмену массовых мероприятий; снижение заполняемости залов кинотеатров, театров и прочих до 25% вместо нынешних 35-50%; запрет ночной работы общепита.

До 15 ноября в Челябинской области действует режим повышенной готовности. В городах отключают Wi-Fi в публичных местах, закрывают за нарушение масочного режима заведения и штрафуют южноуральцев.