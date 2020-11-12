Второй челябинский мэр скончался от коронавируса

Яков Гусев ушел из жизни, заразившись коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Мэр Вишневогорска (Челябинская область) Яков Гусев умер в больнице от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил источник URA.RU в муниципалитете.

«Яков Максимович [Гусев] скончался 13 ноября в 15:45. У него были хронические заболевания, COVID тоже протекал в тяжелой форме. Организм не выдержал, — рассказал собеседник. — Он жил этим поселком. Необыкновенный человек был».

«К сожалению, это действительно так. Глава поселка Вишневогорск сегодня умер», — подтвердил URA.RU вице-губернатор Челябинской области Станислав Мошаров.

В этом году Гусеву исполнилось бы 66 лет. Вишневогорск он возглавлял два срока подряд. Заболев коронавирусом в начале ноября, он отказался от мысли баллотироваться в третий раз. Депутаты выбрали его преемником Владислава Широкова, который еще не успел вступить в должность. Его предшественник ушел из жизни действующим мэром.

Гусев стал вторым действующим руководителем муниципалитета, ставшим жертвой коронавируса. Ранее в Пластовском районе скончались заболевшие COVID глава Александр Неклюдов и его заместитель Галий Карамутдинов. Также новая инфекция погубила экс-мэра Еманжелинска Юрия Горбунова и бывшего главу Катав-Ивановского района Василия Васильченко.