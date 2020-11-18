Путин созвал министров из-за проблем регионов с коронавирусом

Президент проведет совещание по видеосвязи Фото: Kremlin.ru

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Президент России Владимир Путин 18 ноября проведет совещание по борьбе с коронавирусом в стране. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на заседании «акцент будет сделан на положении дел в регионах.»

«Путин в середине дня проведет видеоконференцию, это важная встреча с одной чрезвычайно важной темой о том, как идет борьба с коронавирусом в субъектах РФ и в целом. С докладами выступят [вице-премьер] Татьяна Голикова, [министр здравоохранения РФ Михаил] Мурашко, [министр промышленности РФ Денис] Мантуров, поскольку он курирует производство лекарств и руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. Разумеется, будут даны и оценки Путиным на эти доклады», — сказал Песков.

За последние сутки в России было подтверждено 20 985 новых случаев заражения коронавирусом. Кроме того, было зафиксировано 456 смертей от инфекции. Во многих регионах наблюдается нехватка лекарств, кроме того, продолжает расти загрузка ковидных коек. По данным Минздрава РФ, они заняты сейчас на 84%.