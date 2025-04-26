Россияне увидят сотни метеоров эта-Аквариды утром 6 мая

Майские Аквариды достигнут максимума активности 6 мая
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Звездопад Эта-Аквариды станет заметным в России утром 6 мая
Звездопад Эта-Аквариды станет заметным в России утром 6 мая Фото:

Метеорный поток эта-Аквариды, также известный как Майские Аквариды, достигнет максимума активности 6 мая 2025 года в 6:00 мск. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария. 

«Пик активности Майских Акварид произойдет в ночь 6 мая 2025 года в 6:00 мск», — сообщили ТАСС в пресс-службе. В этот момент ожидается до 40 метеоров в час.

Вспышки метеоров будут наблюдаться в созвездии Водолея. Поток лучше всего виден в Южном полушарии, а в Северном полушарии — за несколько часов до рассвета на юго-востоке, невысоко над горизонтом.

Майские Аквариды связаны с кометой Галлея, чей пылевой хвост Земля пересекает дважды в год. Последний раз комету наблюдали в 1986 году, а следующее ее появление ожидается в 2061 году.

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Метеорный поток эта-Аквариды, также известный как Майские Аквариды, достигнет максимума активности 6 мая 2025 года в 6:00 мск. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.  «Пик активности Майских Акварид произойдет в ночь 6 мая 2025 года в 6:00 мск», — сообщили ТАСС в пресс-службе. В этот момент ожидается до 40 метеоров в час. Вспышки метеоров будут наблюдаться в созвездии Водолея. Поток лучше всего виден в Южном полушарии, а в Северном полушарии — за несколько часов до рассвета на юго-востоке, невысоко над горизонтом. Майские Аквариды связаны с кометой Галлея, чей пылевой хвост Земля пересекает дважды в год. Последний раз комету наблюдали в 1986 году, а следующее ее появление ожидается в 2061 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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