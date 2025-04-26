Россияне увидят сотни метеоров эта-Аквариды утром 6 мая

Метеорный поток эта-Аквариды, также известный как Майские Аквариды, достигнет максимума активности 6 мая 2025 года в 6:00 мск. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.
«Пик активности Майских Акварид произойдет в ночь 6 мая 2025 года в 6:00 мск», — сообщили ТАСС в пресс-службе. В этот момент ожидается до 40 метеоров в час.
Вспышки метеоров будут наблюдаться в созвездии Водолея. Поток лучше всего виден в Южном полушарии, а в Северном полушарии — за несколько часов до рассвета на юго-востоке, невысоко над горизонтом.
Майские Аквариды связаны с кометой Галлея, чей пылевой хвост Земля пересекает дважды в год. Последний раз комету наблюдали в 1986 году, а следующее ее появление ожидается в 2061 году.
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