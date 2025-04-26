Появилось фото короткой беседы Зеленского и Трампа на похоронах Папы Римского

В сети появилось фото коротких переговоров президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, которые они решили провести во время похорон Папы Римского Франциска в Ватикане. Это произошло 26 апреля.
На фото видно, как Трамп и Зеленский беседуют на стульях, наспех поставленных посреди залы. На фоне можно увидеть представителей католической церкви, которые обслуживают церемонию похорон.
Ранее сообщалось, что два лидера провели очень короткий, но продуктивный разговор. Они условились продолжить разговор после заупокойной мессы.
Похороны Франциска проходят 26 апреля в Ватикане. Папа Римский скончался 21 апреля в возрасте 88 лет. Его похоронят в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме. URA.RU ведет онлайн-трансляцию события.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.