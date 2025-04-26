От Антипасхи до дня говяжьей вырезки: какие праздники отмечают в России и мире 27 апреля

На 27 апреля выпадает сразу несколько самых разных праздников. Православные христиане отметят Антипасху, в России свой день празднуют вахтовики, а по всему миру отмечают день говяжей вырезки. URA.RU рассказывает о праздниках, которые отмечают 27 апреля 2025 года.
Православные праздники 27 апреля 2025
Антипасха, или Фомино воскресенье
Антипасха — это церковный праздник, который отмечается в первое воскресенье после Пасхи. Название «Антипасха» в переводе с греческого означает «вместо Пасхи», то есть повторение или продолжение праздника Светлого Христова Воскресения.
Этот день посвящён воспоминанию явления воскресшего Иисуса Христа апостолу Фоме, который не сразу поверил в воскресение Господа и захотел убедиться в этом лично, прикоснувшись к ранам Христа. В Антипасху верующие посещают церковь, где совершается особое богослужение, освящают особый пасхальный хлеб артос и вновь поздравляют друг друга словами «Христос воскресе!».
День памяти исповедника Мартина
Также 27 апреля в православных храмах вспоминают святого Мартина Исповедника, папы Римского. Святой Мартин жил в VII веке и прославился своей борьбой против ереси монофелитов, за что подвергся гонениям, ссылке и мучениям. Церковь почитает его как человека, претерпевшего страдания за истинную веру, но не принявшего мученическую смерть. В этот день верующие молятся святому Мартину об укреплении веры и духовной стойкости.
Народный праздник 27 апреля 2025
Мартын Лисогон: приметы и традиции
В народном календаре 27 апреля называется Мартыном Лисогоном. Считалось, что в этот день лисы покидают свои норы и роют новые — отсюда и название праздника. Также в южных регионах России с Мартынова дня начинался посев хлебов.
На Мартына Лисогона люби особенно внимательно следили за воронами, праздник даже получил второе название «Вороний день». Считалось, что если 27 апреля человек слышит воронье карканье, то нужно подготовиться к приближающейся беде. Чтобы задобрить птиц, люди готовили кашу и оставляли в поле — люди верили, что после этого вороны начнут оберегать посевы и жилище.
Пока шел праздник, люди старались не ругаться и не сквернословить. Запрещалось надевать вещи с лисьим мехом и прогонять ворон со двора, чтобы они не накаркали беду. Хозяйки на Мартына Лисогона не стирали свои вещи вместе с одеждой мужа — считалось, что это приведет к разладу в семье.
Праздники в России 27 апреля 2025
День российского парламентаризма
Ежегодно 27 апреля в России отмечают день парламентаризма. Праздник установлен в память о первом заседании Государственной Думы Российской империи, которое состоялось состоявшемся 27 апреля 1906 года. Этот день является символом становления и развития парламентаризма в России, напоминанием о важности законодательной власти и демократических институтов.
День вахтовика
Свой профессиональный праздник отмечают работники трудящиеся по вахтовому методу. Вахтовики работают в сложных условиях: на нефтяных и газовых месторождениях, в шахтах и рудниках, на строительстве дорог и объектов инфраструктуры. В этот день принято поздравлять представителей этих профессий.
Международные праздники 27 апреля 2026
День азбуки Морзе
День азбуки Морзе отмечается ежегодно 27 апреля — в день рождения Сэмюэла Морзе, американского изобретателя телеграфа и создателя знаменитой азбуки. Этот праздник призван напомнить миру о значении изобретения азбуки Морзе для развития связи и коммуникаций. Радиолюбители и специалисты связи проводят тематические мероприятия и соревнования по передаче сообщений азбукой Морзе.
Всемирный день графического дизайна
Также 27 апреля по всему миру поздравляют графических дизайнеров. Праздник был учрежден Международным советом организаций по графическому дизайну в 1995 году. Праздник направлен на признание важности графического дизайна в современном мире и поддержку профессионалов этой сферы. В этот день дизайнеры организуют выставки, конференции, мастер-классы и делятся опытом с коллегами.
День говяжьей вырезки
Этот гастрономический праздник родом из США посвящен одному из самых вкусных и популярных мясных блюд — сочной говяжьей вырезке. В этот день рестораны предлагают посетителям специальные блюда из говядины, а любители кулинарии устраивают домашние застолья с приготовлением мяса на гриле или в духовке.
Знаменитости, родившиеся 27 апреля:
- Сэмюэл Морзе (1791–1872) — американский художник и изобретатель азбуки Морзе.
- Герберт Спенсер (1820–1903) — английский философ и социолог.
- Анук Эме (1932) — французская актриса театра и кино.
- Валерий Поляков (1942–2022) — советский и российский космонавт-рекордсмен.
- Марина Левтова (1959–2000) — советская актриса театра и кино.
- Стас Михайлов (1969) — российский эстрадный певец.
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