В порту Ирана из-за взрыва резервуара с топливом пострадали почти 50 человек. Видео

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Мощный взрыв прогремел в субботу днем в административном здании в порту Бендер-Аббас (архивное фото)
Мощный взрыв прогремел в субботу днем в административном здании в порту Бендер-Аббас (архивное фото) Фото:

В порту Шахид-Раджаи, расположенном в 23 км к западу от города Бендер-Аббас на юге Ирана, произошел мощный взрыв топливного резервуара, в результате которого пострадали по меньшей мере 47 человек. Об этом сообщил представитель экстренных служб провинции Хормозган.

«По предварительным данным, в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас пострадали 47 человек» , — приводит информацию издание Tasnim. Взрыв прогремел днем в субботу в административном здании порта. По данным агентства Fars, его сила была настолько велика, что звук был слышен на острове Кешм, находящемся в 20 км от порта в Персидском заливе. Агентство NourNews уточнило, что в радиусе нескольких километров были выбиты окна.

Заместитель главы портового и морского управления провинции Хормозган Эсмаил Маккизаде отметил, что взрыв произошел в районе причала, и пожарные работают над локализацией огня. Точное число сотрудников, находившихся на месте в момент взрыва, неизвестно, но работники порта предполагают, что число пострадавших может быть значительным, а также не исключаются жертвы. Пострадавшие доставляются в больницы бригадами скорой помощи.

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В порту Шахид-Раджаи, расположенном в 23 км к западу от города Бендер-Аббас на юге Ирана, произошел мощный взрыв топливного резервуара, в результате которого пострадали по меньшей мере 47 человек. Об этом сообщил представитель экстренных служб провинции Хормозган. «По предварительным данным, в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас пострадали 47 человек» , — приводит информацию издание Tasnim. Взрыв прогремел днем в субботу в административном здании порта. По данным агентства Fars, его сила была настолько велика, что звук был слышен на острове Кешм, находящемся в 20 км от порта в Персидском заливе. Агентство NourNews уточнило, что в радиусе нескольких километров были выбиты окна. Заместитель главы портового и морского управления провинции Хормозган Эсмаил Маккизаде отметил, что взрыв произошел в районе причала, и пожарные работают над локализацией огня. Точное число сотрудников, находившихся на месте в момент взрыва, неизвестно, но работники порта предполагают, что число пострадавших может быть значительным, а также не исключаются жертвы. Пострадавшие доставляются в больницы бригадами скорой помощи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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