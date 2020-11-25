Сегодня, 25 ноября, — 350-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 260-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 2 138 828 (+24 326) заболевших коронавирусом. В Пермском крае выявлено 18 890 (+296) инфицированных. Выздоровело 12 899 (+235) человек, умерло — 882 (+14), в том числе непосредственно от COVID-19 — 551 (+10 за сутки) человек.
В Перми меняется сценарий распространения коронавируса. Два дня подряд в Пермском крае выявляется по 296 заболевших COVID-19. Впервые с конца сентября в регионе перестало увеличиваться значение суточного прироста числа заразившихся коронавирусом. Также незначительно снизился коэффициент распространения инфекции, но суточный прирост продолжает оставаться высоким — около 1,6%.
За сутки коронавирус выявили в 36 муниципалитетах Пермского края.
Выявлены самые заразные города Пермского края. В ноябре самые высокие темпы прироста числа заболевших COVID-19 зафиксированы в Очере, Осе, Кунгуре и Верещагино. Там общее число заразившихся коронавирусом чуть больше чем за две недели увеличилось в полтора-два раза. В среднем по краю прирост числа заболевших за тот же период составил 30% (увеличение в 1,3 раза).
Пермские торговые центры могут закрыть на новогодние праздники. Такой сценарий обсуждается в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Есть опасения, что в период праздников при отсутствии каких-либо развлечений и массовых мероприятий люди будут проводить время в торговых центрах. Соответственно, это может привести к новой вспышке коронавируса.
В пермской колонии открыли COVID-лабораторию. В лаборатории, которая находится на территории женской ИК-32,
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