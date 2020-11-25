В Пермском крае выявлено 296 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 25 ноября, — 350-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 260-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 2 138 828 (+24 326) заболевших коронавирусом. В Пермском крае выявлено 18 890 (+296) инфицированных. Выздоровело 12 899 (+235) человек, умерло — 882 (+14), в том числе непосредственно от COVID-19 — 551 (+10 за сутки) человек.

В Перми меняется сценарий распространения коронавируса. Два дня подряд в Пермском крае выявляется по 296 заболевших COVID-19. Впервые с конца сентября в регионе перестало увеличиваться значение суточного прироста числа заразившихся коронавирусом. Также незначительно снизился коэффициент распространения инфекции, но суточный прирост продолжает оставаться высоким — около 1,6%.

За сутки коронавирус выявили в 36 муниципалитетах Пермского края. Больше всего заболевших проживает в Перми — 131 человек . В Соликамске и Чайковском выявлено по 17 случаев заражения коронавирусом, в Березниках — 16, в Очере и Чернушке — 13, в Пермском районе — 12. От пяти до 10 случаев заражения выявлено в Кунгуре, Уинском, Кунгурском районе, Березовке, Краснокамске и Куеде.

Выявлены самые заразные города Пермского края. В ноябре самые высокие темпы прироста числа заболевших COVID-19 зафиксированы в Очере, Осе, Кунгуре и Верещагино. Там общее число заразившихся коронавирусом чуть больше чем за две недели увеличилось в полтора-два раза. В среднем по краю прирост числа заболевших за тот же период составил 30% (увеличение в 1,3 раза).

Пермские торговые центры могут закрыть на новогодние праздники. Такой сценарий обсуждается в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Есть опасения, что в период праздников при отсутствии каких-либо развлечений и массовых мероприятий люди будут проводить время в торговых центрах. Соответственно, это может привести к новой вспышке коронавируса.

В пермской колонии открыли COVID-лабораторию. В лаборатории, которая находится на территории женской ИК-32, будут проводить тесты на коронавирус для сотрудников ФСИН и заключенных . До этого все анализы отправляли из Перми в Соликамск, где в больнице при ИК-9 тоже работает COVID-лаборатория.