25 ноября 2020

В соцсетях высмеяли Черчесова из-за критики своих игроков. «Самовлюбленный нарцисс»

© Служба новостей «URA.RU»
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Граффити портрет Станислава Черчесова. Художник Тимур. Челябинск, черчесов станислав, граффити
Станислав Черчесов превратился в антигероя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После разгромного поражения сборной России по футболу в матче против Сербии со счетом 0:5, в Сети высказывались об отставке главного тренера команды Станислава Черчесова. Со временем разговоры о возможном уходе российского специалиста утихли. Однако сам Черчесов решил подлить масла в огонь, дав интервью телеканалу «Матч-ТВ».

В прямом эфире Черчесов открыто раскритиковал нескольких игроков сборной страны. Среди них братья Алексей («Аталанта», Италия) и Антон («Локомотив») Миранчуки и Федор Чалов (ЦСКА). Интервью вызвало негодование не только у руководства армейского клуба, но и у простых россиян. URA.RU собрало самые яркие реакции на высказывания Черчесова в эфире федерального телеканала.

Пользователи соцсетей достаточно эмоционально реагируют на высказывания Станислава Черчесова
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Футбольный комментатор Василий Уткин не остался в стороне
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Россияне хотят добиться от Станислава Черчесова признания своих ошибок
Скрин: Twitter
Некоторые ничему не удивились
Скрин: Twitter
Не обходится и без анализа действий и слов главного тренера сборной России
Скрин: Twitter
Но все же нашлись и те, кто «заступился» за Станислава Черчесова
Скрин: Twitter
Кто-то увидел в словах Станислава Черчесова не критику, а похвалу
Скрин: Twitter

В заключительном матче группового этапа Лиги Наций УЕФА сборная России по футболу разгромно проиграла Сербии со счетом 0:5, напоминает RNS. Это поражение усложнило национальной команде попадание на чемпионат мира-2022. В разговоре с URA.RU спортивные журналисты Дмитрий Губерниев и Георгий Черданцев выразили мнение, что сейчас не время увольнять Станислава Черчесова.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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