После разгромного поражения сборной России по футболу в матче против Сербии со счетом 0:5, в Сети высказывались об отставке главного тренера команды Станислава Черчесова. Со временем разговоры о возможном уходе российского специалиста утихли. Однако сам Черчесов решил подлить масла в огонь, дав интервью телеканалу «Матч-ТВ».
В прямом эфире Черчесов открыто раскритиковал нескольких игроков сборной страны. Среди них братья Алексей («Аталанта», Италия) и Антон («Локомотив») Миранчуки и Федор Чалов (ЦСКА). Интервью вызвало негодование не только у руководства армейского клуба, но и у простых россиян. URA.RU собрало самые яркие реакции на высказывания Черчесова в эфире федерального телеканала.
В заключительном матче группового этапа Лиги Наций УЕФА сборная России по футболу разгромно проиграла Сербии со счетом 0:5, напоминает RNS. Это поражение усложнило национальной команде попадание на чемпионат мира-2022. В разговоре с URA.RU спортивные журналисты Дмитрий Губерниев и Георгий Черданцев выразили мнение, что сейчас не время увольнять Станислава Черчесова.
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