Станислав Черчесов превратился в антигероя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После разгромного поражения сборной России по футболу в матче против Сербии со счетом 0:5, в Сети высказывались об отставке главного тренера команды Станислава Черчесова. Со временем разговоры о возможном уходе российского специалиста утихли. Однако сам Черчесов решил подлить масла в огонь, дав интервью телеканалу «Матч-ТВ».

В прямом эфире Черчесов открыто раскритиковал нескольких игроков сборной страны. Среди них братья Алексей («Аталанта», Италия) и Антон («Локомотив») Миранчуки и Федор Чалов (ЦСКА). Интервью вызвало негодование не только у руководства армейского клуба, но и у простых россиян. URA.RU собрало самые яркие реакции на высказывания Черчесова в эфире федерального телеканала.

Пользователи соцсетей достаточно эмоционально реагируют на высказывания Станислава Черчесова Скрин: Twitter

Футбольный комментатор Василий Уткин не остался в стороне Скрин: Twitter

Россияне хотят добиться от Станислава Черчесова признания своих ошибок Скрин: Twitter

Некоторые ничему не удивились Скрин: Twitter

Не обходится и без анализа действий и слов главного тренера сборной России Скрин: Twitter

Но все же нашлись и те, кто «заступился» за Станислава Черчесова Скрин: Twitter

Кто-то увидел в словах Станислава Черчесова не критику, а похвалу Скрин: Twitter

В заключительном матче группового этапа Лиги Наций УЕФА сборная России по футболу разгромно проиграла Сербии со счетом 0:5, напоминает RNS. Это поражение усложнило национальной команде попадание на чемпионат мира-2022. В разговоре с URA.RU спортивные журналисты Дмитрий Губерниев и Георгий Черданцев выразили мнение, что сейчас не время увольнять Станислава Черчесова.