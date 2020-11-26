Многодетные семьи Ямала не будут платить транспортный налог
Заксобрание приняло бюджет Ямала — пенсионеры будут получать больше — многодетным семьям отменили налог — в Новом Уренгое закроют два госпиталя — Газ-Сале объединят с Тазовским. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 27 ноября — в обзоре URA.RU:
Принят бюджет округа
- Депутаты заксобрания ЯНАО на общем заседании приняли трехлетний бюджет округа. Из-за пандемии коронавируса бюджет Ямала будет дефицитным.
Ямальским пенсионерам повысят прожиточный минимум
- С будущего года пенсионеры Ямала будут получать повышенные выплаты. Для них подняли размер прожиточного минимума до 14 033 рублей.
Для многодетных отменят транспортный налог
- Семьи с тремя и более детьми смогут не платить транспортный налог. Такое решение приняли депутаты заксобрания региона.
В Новом Уренгое закроют два ковид-госпиталя
- В Новом Уренгое, который является крупнейшим очагом коронавируса на Ямале, закроют два госпиталя для больных с коронавирусом. Однако инфицированных будут размещать в другом месте.
Село Газ-Сале перестанет существовать
- Законодательное собрание Ямала приняло закон о ликвидации аварийного села Газ-Сале. Муниципалитет войдет в состав поселка Тазовского.
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