Многодетные семьи Ямала не будут платить транспортный налог Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Заксобрание приняло бюджет Ямала — пенсионеры будут получать больше — многодетным семьям отменили налог — в Новом Уренгое закроют два госпиталя — Газ-Сале объединят с Тазовским. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 27 ноября — в обзоре URA.RU:

Принят бюджет округа

Депутаты заксобрания ЯНАО на общем заседании приняли трехлетний бюджет округа. Из-за пандемии коронавируса бюджет Ямала будет дефицитным.

Ямальским пенсионерам повысят прожиточный минимум

С будущего года пенсионеры Ямала будут получать повышенные выплаты. Для них подняли размер прожиточного минимума до 14 033 рублей.

Для многодетных отменят транспортный налог

Семьи с тремя и более детьми смогут не платить транспортный налог. Такое решение приняли депутаты заксобрания региона.

В Новом Уренгое закроют два ковид-госпиталя

В Новом Уренгое, который является крупнейшим очагом коронавируса на Ямале, закроют два госпиталя для больных с коронавирусом. Однако инфицированных будут размещать в другом месте.

Село Газ-Сале перестанет существовать

Законодательное собрание Ямала приняло закон о ликвидации аварийного села Газ-Сале. Муниципалитет войдет в состав поселка Тазовского.