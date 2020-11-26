26 ноября 2020
25 ноября 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 27 ноября. Депутаты приняли бюджет Ямала, многодетным отменят налог, пенсионерам повысят выплаты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Салехарда, стела, автомобиль, город салехард
Многодетные семьи Ямала не будут платить транспортный налог Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Заксобрание приняло бюджет Ямала — пенсионеры будут получать больше — многодетным семьям отменили налог — в Новом Уренгое закроют два госпиталя — Газ-Сале объединят с Тазовским. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 27 ноября — в обзоре URA.RU:

Принят бюджет округа

Ямальским пенсионерам повысят прожиточный минимум

Для многодетных отменят транспортный налог

В Новом Уренгое закроют два ковид-госпиталя

  • В Новом Уренгое, который является крупнейшим очагом коронавируса на Ямале, закроют два госпиталя для больных с коронавирусом. Однако инфицированных будут размещать в другом месте.

Село Газ-Сале перестанет существовать

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...