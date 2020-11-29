На Москву надвигаются морозы из Сибири

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В Московский регион придут морозы и осадки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На следующей неделе в Москве и Подмосковье ожидается сибирский антициклон, который принесет похолодание. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, 30 ноября в столице России еще сохраниться оттепель, а ночью ожидается до +3 градусов, также будет мокрый снег и морось. А во вторник придет холодный фронт с кратковременными снегопадами, температура воздуха опуститься до нуля.

«Со среды в Московский регион придет сибирский антициклон, из-за этого начнут крепчать морозы, а осадки будут маловероятны. Температура воздуха может понизиться до 5 градусов мороза», — приводит слова Тишковца газета «Подмосковье сегодня». К выходным ожидается похолодание до -9 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в ближайшее время в регионах европейской части России ожидаются сильные осадки, мокрый снег и ледяной дождь. В частности, неблагоприятная погода будет в Архангельской, Вологодской, Ивановской, Ярославской областях, а также в Приволжском федеральном округе.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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