Число COVID-заражений свердловчан замерло на пугающем уровне

Число новых больных перестало расти Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области 30 ноября выявлен 381 новый случай COVID-19, сообщили в региональном оперштабе. Число заболевших перестало расти с 27 ноября, когда были зафиксированы рекордные 399 случаев. Таким образом в статистике сформировано плато, которое на треть превышает показатели весны и лета 2020 года.

Число больных, которые тяжело переносят заболевание также начало снижаться. «Состояние 572 госпитализированных оценивается как тяжелое, 335 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 223 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в государственные больницы (находящиеся под управлением Минздрава региона), составляет 916, проходящих лечение в муниципальных больницах (находящихся под управлением Горздрава Екатеринбурга), — 2 420», — уточнили в штабе.

За сутки было зрегистрировано девять смертей больных COVID-19. Общее число достигло 1 027 летальных случаев. За сутки выздоровело 383 человека. Общее число выписанных достигло 38 544 свердловчан.Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 46 326, уточнили в оперштабе.