29 ноября 2020
28 ноября 2020

Главврач больницы свердловского города скончался от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Медик скончался в красной зоне екатеринбургской ЦГКБ №40 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Главврач больницы Красноуфимска Дмитрий Новоселов скончался от коронавируса. Об этом сообщил URA.RU собственный источник, близкий руководству медучреждения.

«Его увезли в Екатеринбург, в ЦГКБ №40, с тяжелым поражением легких (более 50%). Там поместили на ИВЛ и ввели в искусственную кому. К сожалению, из этой комы он так и не вышел», — рассказал собеседник агентства. Информацию подтвердили в свердловском минздраве. Смерть Новоселова наступила в 11.50 30 ноября.

сайт Красноуфимской районной больницы

Дмитрий Викторович Новоселов окончил Свердловский государственный мединститут (ныне Уральский государственный медицинский университет) по специальности «уролог». Руководил детской больницей в Ачите, а затем в Нижних Сергах. 12 декабря 2015 года назначен главврачом Красноуфимской горбольницы. С момента его заболевания обязанности главы медучреждения исполняет завполиклиникой Надежда Кислякова.

Ранее президент России Владимир Путин посмертно присвоил орден Пирогова заведующему вторым хирургическим отделением Свердловской ОКБ №1 Юрию Мансурову, который стал первым свердловским медиком, скончавшимся от COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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