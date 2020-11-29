Названы самые опасные по коронавирусу челябинские города и районы

Кроме крупных городов, в списке несколько малых муниципалитетов Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Темпы роста заболеваемости коронавирусом в Челябинске, Магнитогорске и Миассе продолжают опережать средние по Челябинской области. Вместе с тем, ряд небольших муниципалитетов также вызывает тревогу в связи с большим количеством заражений. Об этом заявила 30 ноября на брифинге первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Исходя из последней статистики, максимальное число заразившихся дают крупные города: Челябинск, Магнитогорск и Миасс. Вместе с тем, сложной остается обстановка в Копейске (город-спутник Челябинска), пригородном Сосновском районе и таких небольших муниципалитетах, как Еманжелинск и Коркино», — пояснила Гехт.

Также она остановилась на таких аномалиях, как Сатка, Чесменский и Чебаркульский районы. «Возможно, Чебаркульский район показывает такую картину из-за близости к Миассу. Что касается Чесмы, то район продолжает давать нам вспышки, превышающие показатели сопоставимых муниципалитетов», — добавила Гехт.

Меньше всего зараженных регистрируется в Карталах, Пласте, Чебаркуле, Кыштыме и Верхнем Уфалее. «Там прирост минимальный», — добавила Гехт.

По данным на 30 ноября, в Челябинской области произошло 284 случая заражения коронавирусом (накануне было 276, днем ранее 261). При этом вторые сутки подряд в области умирает по 12 пациентов с COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 26 651, погибли 884 южноуральца.