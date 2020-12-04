Ледовая арена появится на месте снесенной телебашни Фото: Анна Майорова © URA.RU

Двое рабочих из Узбекистана сорвались на стройке ледовой арены в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. Строители упали с высоты примерно четвертого этажа.

«Один получил открытую черепно-мозговую травму и скончался на месте. Второй со множественными травмами был доставлен в ГКБ-23 и находится в реанимации», — рассказал собеседник агентства.

Факт происшествия подтвердил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По предварительным данным, происшествие, о котором идет речь, никакого отношения к проявлениям криминала не имеет. На место происшествия выезжали сотрудники отдела полиции №5 УМВД по Екатеринбургу, на чьей территории находится стройка.

Сотрудники полиции установили личности и погибшего, и пострадавшего мужчин. Несовместимые с жизнью травмы получил молодой человек 2000 года рождения, его коллега 1998 года рождения доставлен в больницу. «С большой долей вероятности можно сказать, что ЧП произошло из-за нарушения правил техники безопасности. Все произошло на четвертом уровне строительства. По итогам разбирательства причин случившегося будет принято обоснованное процессуальное решение», — отметил полковник Горелых.

Информационное агентство обратилось за комментарием в пресс-службу УГМК. Представители компании пообещали предоставить информацию позднее. В СУ СКР по Свердловской области также обещали прокомментировать позднее.