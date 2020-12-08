Губернатор ХМАО оценила шансы на объявление 31 декабря выходным

Власти ХМАО еще определяются, сделать ли 31 декабря выходным днем Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В правительстве ХМАО пока не приняли окончательное решение о том, нужно ли делать 31 декабря выходным днем. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.

«Больше 30% работающих в нашем регионе заняты на так называемом непрерывном производстве, где нет общих выходных. В государственных и муниципальных учреждениях работают 17% работников. Получается соотношение, что 17% сотрудников будут отдыхать, а у 30% нет такой возможности. Как мы разберемся с этими обстоятельствами?» — задалась вопросом Комарова.

Впрочем, глава региона отметила, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято. «Еще есть время, давайте думать и рассуждать», — предложила глава региона.

Ранее URA.RU сообщало, что, по версии инсайдеров, в Тюменской области региональные власти уже приняли решение о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем. Предполагается, что объявят об этом во второй половине месяца.