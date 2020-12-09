Глава региона Вадим Шумков призвал бизнесменов увеличить зарплаты своим работникам
Глава области попросил бизнесменов повысить зарплату работникам — до конца года малоимущие пенсионеры получат выплаты — в Белозерском районе выбрали главу — госслужащих сократят — поступила вакцина для учителей и медиков. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 10 декабря — в обзоре URA.RU:
Губернатор призвал бизнесменов повысить зарплаты
- Глава региона Вадим Шумков попросил бизнесменов повысить заработную плату своим сотрудникам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.
Пенсионерам выплатят дополнительные деньги
- Пенсионеры области с минимальным доходом получат по пять тысяч рублей до конца года. Об этом URA.RU 9 декабря рассказали в пресс-службе областного правительства.
Избран новый глава курганского района
- На очередном заседании депутатов думы Белозерского района был единогласно избран новый глава муниципалитета Александр Завьялов. Он вступит в должность в ближайшие две недели.
В одном из районов сократят чиновников
- В Куртамышском районе сократят 12 ставок госслужащих после объединения всех сельсоветов в единый округ. Это позволит сэкономить около 3,5 млн рублей в год.
Область получила вакцину от коронавируса
- В регион поступили 800 доз вакцины «Спутник V», сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID. Препараты предназначены для вакцинации педагогов и медиков.
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