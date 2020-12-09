09 декабря 2020
08 декабря 2020

Самое актуальное в Курганской области на 10 декабря. Пенсионеры получат по пять тысяч рублей, избран новый глава района

© Служба новостей «URA.RU»
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Полпред Президента РФ в УрФО Николай Цуканов на заседании правительства. Курган, шумков вадим
Глава региона Вадим Шумков призвал бизнесменов увеличить зарплаты своим работникам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава области попросил бизнесменов повысить зарплату работникам — до конца года малоимущие пенсионеры получат выплаты — в Белозерском районе выбрали главу — госслужащих сократят — поступила вакцина для учителей и медиков. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 10 декабря — в обзоре URA.RU:

Губернатор призвал бизнесменов повысить зарплаты

Пенсионерам выплатят дополнительные деньги

  • Пенсионеры области с минимальным доходом получат по пять тысяч рублей до конца года. Об этом URA.RU 9 декабря рассказали в пресс-службе областного правительства.

Избран новый глава курганского района

В одном из районов сократят чиновников

  • В Куртамышском районе сократят 12 ставок госслужащих после объединения всех сельсоветов в единый округ. Это позволит сэкономить около 3,5 млн рублей в год.

Область получила вакцину от коронавируса

  • В регион поступили 800 доз вакцины «Спутник V», сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID. Препараты предназначены для вакцинации педагогов и медиков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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