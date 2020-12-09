09 декабря 2020

На серверах свердловского правительства произошел системный сбой. Виновато импортозамещение

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Копьютеры и соц сети. Екатеринбург, работа, экран, монитор, компьютер
Пропали данные за неделю работы свердловского правительства Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Серверы госучреждения Свердловской области «Оператор электронного правительства» перенесли системный сбой, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией. По его данным, неполадки спровоцировала установка импортозамещающих программ.

«Один из подрядчиков выполнял крупную работу по импортозамещению и информационной безопасности, на фоне этих работ возникла серьезная нагрузка и произошел отказ системы хранения данных. Грубо говоря, это жесткий диск, на котором лежат все данные свердловского правительства», — рассказал инсайдер. По его словами пропали данные за последнюю неделю. «Сейчас все данные свердловских государственных систем — по состоянию на 4 декабря. Это и обращения граждан, и записи в детсады», — объяснил собеседник агентства. Он уточнил, что также не сохранились электронные письма чиновников за последнюю неделю.

По мнению инсайдера сбой произошел из-за того, что в последние два с половиной года проходит постоянная смена руководства. В результате нет системной работы по обновлению оборудования. «Сбой был уже в январе и ранее», — отметил он.

Директор ГБУ «Оператор электронного правительства» Елена Гуляева отказалась от комментариев. Она предложила корреспонденту URA.RU направить письменный запрос.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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