10 декабря 2020
09 декабря 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 11 декабря. Замминистра ЖХК покинул пост, депутатов поймали на лжи

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с главой ГУФСИН Юрием Лымарем. Пермь, лымарь юрий
Начальник ГУФСИН по региону Юрий Лымарь получил звание генерал-майора Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Два силовика повышены в званиях — новый глава МВД не спешит с кадровой реформой — замминистра ЖКХ ушел в отставку — депутатов Краснокамска уличили в ложных данных — главу округа отказались принимать депутаты. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 11 декабря — в обзоре URA.RU:

Путин повысил двух пермских силовиков

  • Президент России Владимир Путин повысил в звании до генерал-майоров начальника ГУ МЧС по Пермскому краю Андрея Бабинцева и начальника ГУФСИН Юрия Лымаря. Указ главы государства опубликован на интернет-портале правовой информации.

Новый руководитель краевого МВД не спешит проводить кадровую реформу

Замминистра ЖКХ ушел в отставку

Прокуратура займется депутатами Краснокамска

В пермском округе депутаты отказались принимать главу

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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