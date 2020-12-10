Начальник ГУФСИН по региону Юрий Лымарь получил звание генерал-майора
Два силовика повышены в званиях — новый глава МВД не спешит с кадровой реформой — замминистра ЖКХ ушел в отставку — депутатов Краснокамска уличили в ложных данных — главу округа отказались принимать депутаты. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 11 декабря — в обзоре URA.RU:
Путин повысил двух пермских силовиков
- Президент России Владимир Путин повысил в звании до генерал-майоров начальника ГУ МЧС по Пермскому краю Андрея Бабинцева и начальника ГУФСИН Юрия Лымаря. Указ главы государства опубликован на интернет-портале правовой информации.
Новый руководитель краевого МВД не спешит проводить кадровую реформу
- Новый начальник ГУ МВД Александр Щеглов не будет торопиться с принятием решений по кадрам и структуре ведомства, так как ему необходимо вникнуть в дела. Такое мнение в беседе с корреспондентом URA.RU высказал источник, близкий к силовым структурам региона.
Замминистра ЖКХ ушел в отставку
- Заместитель министра ЖКХ края Павел Ситкин покинул должность по собственному желанию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства.
Прокуратура займется депутатами Краснокамска
- Больше половины (11 из 20) депутатов краснокамской гордумы нарушили антикоррупционное законодательство, указав ложные сведения о доходах и имуществе за 2019 год. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры края.
В пермском округе депутаты отказались принимать главу
- Депутаты думы Александровского округа отказались считать действующую главу района Светлану Богатыреву руководителем муниципалитета.
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