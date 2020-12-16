Губернатор Куйвашев дал защиту куратору кремлевского проекта

Илья Захаров официально возглавил ЦУР 16 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководитель свердловского Центра управления регионом (ЦУР) Илья Захаров наделен новым статусом для улучшения коммуникации с членами областного правительства. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в начале декабря назначил его своим советником на общественных началах, сообщил источник URA.RU в резиденции главы региона и подтвердил Захаров.

«Поскольку ЦУР только начинает работу и ее результаты пока не видны, Захарову необходима поддержка, чтобы министры, заместители губернатора его воспринимали. И Евгений Владимирович такую поддержку ему предоставил, назначив своим советником», — объясняет смысл решения Куйвашева инсайдер. Сам Захаров от развернутого комментария по теме воздержался.

Как писало URA.RU, Центры управления регионом запущены в субъектах РФ по инициативе Кремля. По замыслу авторов идеи, ЦУРы будут работать с жалобами, которые в автоматическом и ручном режиме собирают модераторы на федеральном уровне. В Свердловской области ЦУР открылся 24 ноября. Захаров возглавил его по инициативе Куйвашева. До этого он работал в статусе вице-мэра Екатеринбурга.