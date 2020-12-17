Депутаты Екатеринбурга делят активы из-за слухов о смене власти

Депутаты готовятся получить рабочие места Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты Екатеринбурга, веря в слухи об отставке мэра Александра Высокинского, решают, кто из них трудоустроится в муниципальные предприятия (МУПы). Об этом URA.RU сообщил источник в представительном органе, не называя фамилий и названия организаций, на которые претендуют депутаты.

«Как минимум пять депутатов прорабатывают вопрос о своем трудоустройстве, уверенные, что потенциальное новое руководство города будет не против. Им уже даны обещания от спикера [думы Игоря Володина]», — поделился статусный депутат, не называя фамилий. Его коллега сообщил, что в последний раз гордума кулуарно обсуждала с мэрией вопрос о МУПах около месяца назад.

Сам Володин заявил URA.RU, что не общался с кем-либо на тему предоставления депутатам рабочих мест. «Они самостоятельные люди. Если кто-то из них [депутатов] захочет поработать в муниципальном предприятии, будет общаться с мэром без меня. Пока я ни о чем таком не слышал», — заверил он.

Считается, что желание депутатов получить контроль над финансовоемкими предприятиями Екатеринбурга (в частности, МУП «Водоканал») — основная причина конфликта между нынешней командой в мэрии и думским большинством (которым руководит Володин). Глава города Александр Высокинский выступает против трудоустройства депутатов в МУПы. Но в марте 2019 года для урегулирования конфликта мэрия согласовала назначение депутата Александра Караваева (входит в ту же группу, что и Володин) на пост замдиректора предприятия. А через год в руководство «Водоканала» вошли еще два депутата — Григорий Вихарев (при Высокинском также возглавлял ЕМУП «Спецавтобаза») и Антон Гусев (экс-директор ЕМУП «КРППО») из ЛДПР.

Как писало URA.RU, в сентябре депутат Владимир Стругов (лояльный Володину) просил Высокинского назначить его директором ЕМУП БПК (банно прачечный комплекс) «Жемчужина» или ЕМУП «Многопрофильные энергетические системы». Но получил отказ.

Слухи о смене главы Екатеринбурга курсируют в политических кругах с середины октября. Считается, что Высокинского в скором времени может сменить первый замгубернатора Алексей Орлов. Сами чиновники отрицают это.