Депутат гордумы Екатеринбурга Григорий Вихарев занял пост советника директора одного из крупнейших МУПов Екатеринбурга — «Водоканала» (ежегодная прибыль — около семи миллиардов рублей). Как сообщил URA.RU сам Вихарев, на этой должности он будет курировать инвестиционную программу (общий объем — более миллиарда рублей), включая модернизацию Южной аэрационной станции. Указ о назначении Вихарева был подписан 20 марта.
«Я буду курировать инвестпрограмму — в частности, подключение новых коммуникаций и модернизация действующих, в том числе очистных сооружений на Южной аэрационной станции. Также буду курировать работы дирекции по капремонту. Цель — наладить и структурировать работу по этим двум направлениям», — сказал Вихарева, подчеркнув, что не обладает хозяйственно-распорядительными полномочиями.
«У меня исключительно вспомогательный, надзорный функционал в отношении профильных сотрудников. Я не принимаю ключевые решения — права подписи у меня нет», — отметил Вихарев.
О том, что Вихарев, которого принято ассоциировать с группой авторитетных бизнесменов, получил должность в «Водоканале», URA.RU писало 20 марта, однако на тот момент документы о его назначении еще не были подписаны. Вместе с Вихаревым пост на предприятии получил его коллега — депутат гордумы от ЛДПР Антон Гусев, который будет руководить направлением, связанным со складской логистикой. Источники агентства расценили кадровые перестановки на предприятии как новый раунд борьбы влиятельной группы за контроль над МУПом.
В мае прошлого года Вихарев покинул пост директора ЕМУП «Спецавтобаза» после пяти месяцев работы.