Экс-сенатор Стариков: нефтяникам грозят техногенные катастрофы

Глобальное потепление приводит к росту техногенных катастроф в холодных зонах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глобальное потепление приведет к росту техногенных катастроф в России, поскольку основная часть промышленной инфраструктуры находится в зоне вечной мерзлоты. Об этом в разговоре с URA.RU предупредил бывший сенатор РФ, профессор Института экономики Российской академии наук и лидер партии «Экологика» Иван Стариков.

«Изменение температуры — это главная проблема, с которой человечеству придется жить. Более 60% России находится в зоне вечной мерзлоты. Там же находится основная часть промышленной инфраструктуры: нефтяные и газовые компании. Глобальное потепление приводит к растеплению вечной мерзлоты. Соответственно, риск техногенных катастроф будет нарастать как в России, так и у наших партеров по арктическому совету: США, Канады, Дания, Исландия, Финляндия и так далее», — предупредил Стариков.

О глобальном потеплении в Артике и Антарктике также говорят участники северных экспедиций. В беседе с URA.RU полярник с 30-летним стажем, кандидат географических наук РАН Николай Осокин рассказал, что природа Арктики изменилась за последние годы. «В Арктике появились комары. Также если раньше зимой в проливах вставал лед, то теперь [встает] не каждый год. В конце прошлого века ледокол сначала шел, чтобы суда проходили. А последние лет 10 его не надо. А в Антарктиде последние несколько лет баланс таяния и накопления ледников уходит почти в ноль», — рассказал Осокин.

Ранее ученые предупредили, что климатическая ситуация в Центральной Азии достигает точки невозврата. Это может привести к гибели видов животных, пишет « Царьград ».