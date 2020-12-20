Губернатор Моор ответит на вопросы тюменцев

Губернатор Тюменской области Александр Моор проведет прямую линию с жителями региона Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

28 декабря губернатор Тюменской области Александр Моор в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона. Об этом он сообщил в своем официальном аккаунте соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие друзья! Подходит к концу 2020-й год, и уже по традиции я планирую провести прямой эфир и ответить на волнующие вас вопросы. Задавайте их в комментариях под этим постом. Вы можете записать вопрос на видео и прислать на почту info@sovetnik72.com», — написал Моор в своей публикации.

Глава региона уточнил, что во время прямой линии постарается ответить на максимальное количество вопросов. На остальные позже ответят его заместители. Задать свой вопрос губернатору можно в комментариях под публикацией. Прямой эфир с Александром Моором состоится 28 декабря в 18:30.