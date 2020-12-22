22 декабря 2020

Сын Грудинина подал заявление на вступление в «Единую Россию»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Круглый стол КПРФ по принятию поправок к Конституции РФ. Москва, грудинин павел
Сын Павла Грудинина намерен войти в состав «Единой России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сын экс-кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина — Артем — написал заявление на вступление в «Единую Россию» и сейчас ожидает решения. Об этом он сам рассказал журналистам.

«Во фракцию („Единая Россия“) я еще пока что не вступил, только документы отправил. Поживем, увидим. Я заявление написал, надеюсь, что оно будет рассмотрено положительно», — приводит РИА «Новости» слова Грудинина-младшего.

Ранее, как напоминает агентство, в пресс-службе Мособлизбиркома сообщили, что 20 декабря прошли довыборы в Совет депутатов Ленинского городского округа по одномандатному округу №14. Депутатом был избран Артем Грудинин, за кандидатуру которого проголосовали больше пятисот человек.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...