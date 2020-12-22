Сын Грудинина подал заявление на вступление в «Единую Россию»

Сын экс-кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина — Артем — написал заявление на вступление в «Единую Россию» и сейчас ожидает решения. Об этом он сам рассказал журналистам.
«Во фракцию („Единая Россия“) я еще пока что не вступил, только документы отправил. Поживем, увидим. Я заявление написал, надеюсь, что оно будет рассмотрено положительно», — приводит РИА «Новости» слова Грудинина-младшего.
Ранее, как напоминает агентство, в пресс-службе Мособлизбиркома сообщили, что 20 декабря прошли довыборы в Совет депутатов Ленинского городского округа по одномандатному округу №14. Депутатом был избран Артем Грудинин, за кандидатуру которого проголосовали больше пятисот человек.
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