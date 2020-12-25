В Иркутской колонии № 6 заключенного могли пытать кипятильником, заявили в «Гулагу.нет» (Архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На портале «Гулагу.нет» появилось письмо от сестры одного из заключенных, которая заявила о пытках своего 29-летнего брата Кежика Ондара, находящегося в исправительной колонии № 6 в Иркутской области». Девушка заявляет, что осужденный в тяжелом состоянии, но ее к нему не пускают.

«Все, что произошло с братом: Кежика избивали, пытали, издевались, сутками держали его привязанным, нанесли увечье (то ли отрезали) половому члену, засунули кипятильник в задний проход и он в нем взорвался. <…> В фашистских лагерях так не истязали заключенных», — уточняет Азияна Ондар.

По ее словам, мужчине провели две операции на кишечнике, он уже стал инвалидом, уточняет телеканал « Царьград ». При этом родных, кроме сестры, у него нет, так как Ондар — сирота. Причина ужасающих пыток неизвестна. Молодой человек отбывает наказание за кражу лошадей.

Основатель проекта «Гулагу.нет» Владимир Осечкин срочно потребовал, чтобы Ондару дали государственную защиту, опросили и этапировали в безопасное место. Также он просит проверить сотрудников ФКУ СИЗО-1 и оперативного управления ГУФСИН по Иркутской области, а также изъять из СИЗО-1 и ИК №6 видеоархивы. Кроме того, Осечкин попросил зарегистрировать его заявление и рапорт о пытках и провести медосвидетельствование Кежика Ондара.

ГУФСИН по Иркутской области заявляет, что заключенный содержался не в ИК №6, а в СИЗО-1. Силовики объяснили, что повреждения Ондар получил в результате конфликта с другими осужденными в камере. Его экстренно доставили в больницу при ИК №6. «По данному факту проводится проверка. Материалы направлены в СУ СК по Иркутской области. Возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия», — говорится на сайте иркутского ГУФСИН.

Похожее произошло в декабре 2018 года, когда стало известно об издевательствах над заключенными в Ярославской колонии. Также несколько дней назад за решетку отправили полицейских, которые пытали задержанного утюгом, напоминает агентство Nation news.