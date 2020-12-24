Экс-мэр Челябинска уволился со свердловского завода

Владимир Елистратов снова остался без работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Экс-мэр Челябинска Владимир Елистратов потерял должность гендиректора завода ОАО «Металлист», градообразующего завода в городе Качканар Свердловской области. Его кресло занял новый руководитель — Юрий Костромичев, передает корреспондент URA.RU.

«Елистратов уволился по собственному желанию. Предприятием сейчас руководит Юрий Костромичев», — сообщили URA.RU в дирекции предприятия.

Елистратов проработал в этой должности с марта 2020 года, то есть чуть менее восьми месяцев. Еще меньший срок он продержался в должности главы Челябинска — с февраля по июнь 2019 года. Чиновник большую часть карьеры был заместителем Евгения Тефтелева — в минпроме области, в мэрии Челябинска. Считался человеком магнитогорской команды, поэтому не удержался в должности после назначения Алексея Текслера врио губернатора и практически полной смены власти в регионе.

Корреспондент URA.RU дозвонился до Елистратова с вопросом о ближайших планах. «Надо победить пандемию, такие у меня планы, — ответил экс-мэр URA.RU. — Я еще не болел».