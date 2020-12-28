Из-за погодных условий закрыт один из важнейших зимников в регионе Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Переправа через Обь закрыта — в Салехарде построят современный торговый центр — в Лабытнанги не могут решить проблему с перевозкой гаражей — в школах-интернатах произошла вспышка коронавируса. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 29 декабря — в обзоре URA.RU:

Зимник через Обь закрыт

Из-за погодных условий закрыта ледовая переправа через Обь между Салехардом и Лабытнанги. По информации окружного департамента дорожного хозяйства, зимник закрыт на неопределенный срок.

В Салехарде построят современный ТРЦ

В столице Ямала появится первый торгово-развлекательный центр. Об этом заявил мэр Салехарда Алексей Титовский.

В Лабытнанги назревает скандал из-за гаражей

Между администрацией Лабытнанги и горожанами, которые вступили в гаражный кооператив, разгорается скандал. В прошлом году власти решили снести 300 гаражей для строительства домов и спортзала, но собственники не успевают перевезти гаражи на новое место.

Школьники заболели COVID

В школах-интернатах Тазовского района, где учатся дети коренных жителей, подтвердились случаи коронавируса. По словам главы района Василия Паршакова, под подозрением на коронавирус находились более 700 учеников.