Из-за погодных условий закрыт один из важнейших зимников в регионе
Переправа через Обь закрыта — в Салехарде построят современный торговый центр — в Лабытнанги не могут решить проблему с перевозкой гаражей — в школах-интернатах произошла вспышка коронавируса. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 29 декабря — в обзоре URA.RU:
Зимник через Обь закрыт
- Из-за погодных условий закрыта ледовая переправа через Обь между Салехардом и Лабытнанги. По информации окружного департамента дорожного хозяйства, зимник закрыт на неопределенный срок.
В Салехарде построят современный ТРЦ
- В столице Ямала появится первый торгово-развлекательный центр. Об этом заявил мэр Салехарда Алексей Титовский.
В Лабытнанги назревает скандал из-за гаражей
- Между администрацией Лабытнанги и горожанами, которые вступили в гаражный кооператив, разгорается скандал. В прошлом году власти решили снести 300 гаражей для строительства домов и спортзала, но собственники не успевают перевезти гаражи на новое место.
Школьники заболели COVID
- В школах-интернатах Тазовского района, где учатся дети коренных жителей, подтвердились случаи коронавируса. По словам главы района Василия Паршакова, под подозрением на коронавирус находились более 700 учеников.
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