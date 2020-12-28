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Самое актуальное в ЯНАО на 29 декабря. Зимник через Обь закрыт, в Салехарде построят современный ТРЦ

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО , зима, трасса, зимник
Из-за погодных условий закрыт один из важнейших зимников в регионе Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Переправа через Обь закрыта — в Салехарде построят современный торговый центр — в Лабытнанги не могут решить проблему с перевозкой гаражей — в школах-интернатах произошла вспышка коронавируса. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 29 декабря — в обзоре URA.RU:

Зимник через Обь закрыт

  • Из-за погодных условий закрыта ледовая переправа через Обь между Салехардом и Лабытнанги. По информации окружного департамента дорожного хозяйства, зимник закрыт на неопределенный срок.

В Салехарде построят современный ТРЦ

В Лабытнанги назревает скандал из-за гаражей

  • Между администрацией Лабытнанги и горожанами, которые вступили в гаражный кооператив, разгорается скандал. В прошлом году власти решили снести 300 гаражей для строительства домов и спортзала, но собственники не успевают перевезти гаражи на новое место.

Школьники заболели COVID

  • В школах-интернатах Тазовского района, где учатся дети коренных жителей, подтвердились случаи коронавируса. По словам главы района Василия Паршакова, под подозрением на коронавирус находились более 700 учеников.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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