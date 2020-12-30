Пользователи соцсетей считают, что Ольга Бузова будет плакать из-за закрытия шоу Фото: Личная страница Ольги Бузовой в Instagram

Сегодня пройдет последний эфир реалити-шоу «Дом 2», который транслировал канал ТНТ более 15 лет. Пользователи соцсетей разделились на два лагеря: одни считают закрытие шоу потерей, другие радуются завершению проекта.

Ранее в пресс-службе ТНТ заявляли о закрытии телепроекта, пишет телеканал 360. Однако позже стало известно, что самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу не закроется окончательно, оно просто поменяет формат и канал, на котором будет выходить. На данный момент ведутся переговоры о «переезде» шоу на «СТС Медиа». Глава «Газпром-медиа» Александр Жаров, заявил, что шоу перестало быть рентабельным, из-за чего руководство канала решило его закрыть, пишет агентство Nation News.

«Эту серию посмотрят даже хейтеры», — считает пользователь «ВКонтакте» Вадик Бородулин. Кто-то признается, что считал дни до этого момента, а кто-то, что грустит, несмотря на волну негатива.

Пользователи открыто заявляют о своей грусти, не боясь хейта ВКонтакте

Также люди призывают быть терпимыми к чувствам тех, кто грустит ВКонтакте

Однако не все следуют этим советам ВКонтакте

А повода для радости то и нет ВКонтакте

Вот что действительно волнует — как это переживет Ольга Бузова ВКонтакте

Но все эти эмоции тщетны, ведь «Дом 2» продолжится ВКонтакте