Соцсети разделилась на два лагеря в день последней серии «Дом 2». «Посмотрят даже хейтеры»

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Бузова Ольга, бузова ольга
Пользователи соцсетей считают, что Ольга Бузова будет плакать из-за закрытия шоу Фото: Личная страница Ольги Бузовой в Instagram

Сегодня пройдет последний эфир реалити-шоу «Дом 2», который транслировал канал ТНТ более 15 лет. Пользователи соцсетей разделились на два лагеря: одни считают закрытие шоу потерей, другие радуются завершению проекта.

Ранее в пресс-службе ТНТ заявляли о закрытии телепроекта, пишет телеканал 360. Однако позже стало известно, что самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу не закроется окончательно, оно просто поменяет формат и канал, на котором будет выходить. На данный момент ведутся переговоры о «переезде» шоу на «СТС Медиа». Глава «Газпром-медиа» Александр Жаров, заявил, что шоу перестало быть рентабельным, из-за чего руководство канала решило его закрыть, пишет агентство Nation News.

«Эту серию посмотрят даже хейтеры», — считает пользователь «ВКонтакте» Вадик Бородулин. Кто-то признается, что считал дни до этого момента, а кто-то, что грустит, несмотря на волну негатива.

Пользователи открыто заявляют о своей грусти, не боясь хейта
ВКонтакте
Также люди призывают быть терпимыми к чувствам тех, кто грустит
ВКонтакте
Однако не все следуют этим советам
ВКонтакте
А повода для радости то и нет
ВКонтакте
Вот что действительно волнует — как это переживет Ольга Бузова
ВКонтакте
Но все эти эмоции тщетны, ведь «Дом 2» продолжится
ВКонтакте

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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