Аналитик рассказал, куда вкладывать деньги в 2021 году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Инвестиции, хакеры. Екатеринбург, капитал, экономика, вклады, инвестиции, капиталовложения, вложения, деньги
2021-й будет неплохим для инвесторов, считает Богдан Зварич Фото: Анна Майорова © URA.RU

Рынок акций в 2021 году будет доходнее рынка облигаций. Инвесторам стоит увеличивать долю акций в портфелях. С таким заявлением выступил финансовый аналитик Богдан Зварич.

«Рынок акций продолжит быть более доходным, чем рынок облигаций, пока не видим рисков для сценария роста. Поэтому рекомендуем терпимым к риску инвесторам увеличивать долю акций», — заявил Зварич «Национальной службе новостей».

Обращать внимание стоит на ликвидные бумаги с хорошей дивидендной доходностью, отметил он. По соотношению рисков и выгоды Зварич советует смотреть на акции финансового и потребительского секторов, ведущих металлургических, газовых и энергетических компаний.

Статья по теме
Как заработать на покупке акций

Однако скупать акции и просто держать их у себя может быть рискованно, добавил эксперт. Рынок в 2021 году, по его словам, все еще остается нестабильным. В целом же год обещает быть для инвесторов неплохим, заключил аналитик.

Ранее аналитики спрогнозировали возможное укрепление рубля в 2021 году. Российской валюте предрекли рост до 68 рублей к доллару и 85 к евро.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...