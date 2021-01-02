Аналитик рассказал, куда вкладывать деньги в 2021 году

Рынок акций в 2021 году будет доходнее рынка облигаций. Инвесторам стоит увеличивать долю акций в портфелях. С таким заявлением выступил финансовый аналитик Богдан Зварич.
«Рынок акций продолжит быть более доходным, чем рынок облигаций, пока не видим рисков для сценария роста. Поэтому рекомендуем терпимым к риску инвесторам увеличивать долю акций», — заявил Зварич «Национальной службе новостей».
Обращать внимание стоит на ликвидные бумаги с хорошей дивидендной доходностью, отметил он. По соотношению рисков и выгоды Зварич советует смотреть на акции финансового и потребительского секторов, ведущих металлургических, газовых и энергетических компаний.
Однако скупать акции и просто держать их у себя может быть рискованно, добавил эксперт. Рынок в 2021 году, по его словам, все еще остается нестабильным. В целом же год обещает быть для инвесторов неплохим, заключил аналитик.
Ранее аналитики спрогнозировали возможное укрепление рубля в 2021 году. Российской валюте предрекли рост до 68 рублей к доллару и 85 к евро.
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