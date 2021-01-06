Диакон Кураев: как не заразиться коронавирусом в Рождество

Андрей Кураев объяснил, как безопасно сходить в храм на Рождество Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чтобы избежать заражения коронавирусом в Рождество, приходить на службу надо утром. Об этом и других методах обезопасить себя рассказал богослов и протодиакон Андрей Кураев.

«Многие люди торопятся прийти на ночную службу, чтобы раньше сесть за стол и разговеться. Но службы одинаковые и чтобы разминуться с большим потоком людей, можно прийти утром», — объяснил Кураев в беседе с корреспондентом издания «Собеседник.ру». Он напомнил, что в храмах Москвы литургии проходят в шесть утра, девять утра и в час ночи. Рано утром храмы обычно заполнены меньше.

Также Кураев посоветовал выбирать храмы с возможностью молиться на улице. В церковных дворах некоторых из них вполне можно расположиться, соблюдая социальную дистанцию. Протодиакон советует прислушаться к распоряжениям патриарха Кирилла. То есть ничего не целовать в храме. Прикладываться не стоит ни к руке священника, ни к иконам, ни к чаше с причастием. Требования рекомендуется соблюдать даже в маске.

5 января стало известно, что храм Христа Спасителя ограничит количество прихожан, которые смогут попасть туда на Рождество. Некоторым вообще стоит отказаться от посещения храмов, уточняет RT.