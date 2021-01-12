12 января 2021
11 января 2021

Самое актуальное в ХМАО на 13 января. Завершился прием документов на пост мэра Сургута, в полиции Югры возможны отставки

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с новым заместителем главы Сургута Владимиром Шмидтом. Сургут, кабинет чиновника, герб сургута
Комиссия завершила прием документов от претендентов на пост мэра Сургута Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Завершился прием документов на пост мэра Сургута — югорский район закрыли для въезда — в полиции Югры могут произойти перестановки. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 13 января — в обзоре URA.RU:

На пост главы Сургута заявились четыре претендента

Нижневартовский район закрыли для посещений

  • Жителям ХМАО не продают билеты на автобусы, которые курсируют между муниципалитетами округа и поселениями Нижневартовского района, если у пассажиров нет регистрации на территории района либо если там не живут их родственники. Эту информацию URA.RU подтвердили на автовокзале.

В югорской полиции возможны отставки

  • Руководители отделов полиции муниципалитетов ХМАО готовятся к возможным перестановкам, которые готовит новый глава УМВД ХМАО Дамир Сатретдинов. Выводы будут сделаны после совещания, которое запланировано на 22 января. На нем рассмотрят итоги работы за 2020 год.

Педагогов обяжут вести чек-лист для контроля эпидобстановки

  • В ХМАО введут персональную ответственность за несоблюдение противоэпидемических мер в школах. Учителей обяжут заполнять специальный чек-лист из девяти пунктов, где, в частности, они будут отмечать наличие антисептиков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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