Комиссия завершила прием документов от претендентов на пост мэра Сургута
Завершился прием документов на пост мэра Сургута — югорский район закрыли для въезда — в полиции Югры могут произойти перестановки. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 13 января — в обзоре URA.RU:
На пост главы Сургута заявились четыре претендента
- 12 января на пост мэра Сургута заявились еще четыре кандидата. Это депутат Тюменской облдумы Михаил Селюков, сотрудники компаний «Газпромнефть» Михаил Гринченко и МУП «СРЭС» Наталья Бенюх. Четвертый претендент пожелал остаться неизвестным.
- Среди политиков Югры обсуждается еще одна кандидатура на пост главы Сургута — вице-спикер Тюменской областной думы Галина Резяпова.
- Депутаты гордумы Сургута назовут имя нового мэра 18 января.
Нижневартовский район закрыли для посещений
- Жителям ХМАО не продают билеты на автобусы, которые курсируют между муниципалитетами округа и поселениями Нижневартовского района, если у пассажиров нет регистрации на территории района либо если там не живут их родственники. Эту информацию URA.RU подтвердили на автовокзале.
В югорской полиции возможны отставки
- Руководители отделов полиции муниципалитетов ХМАО готовятся к возможным перестановкам, которые готовит новый глава УМВД ХМАО Дамир Сатретдинов. Выводы будут сделаны после совещания, которое запланировано на 22 января. На нем рассмотрят итоги работы за 2020 год.
Педагогов обяжут вести чек-лист для контроля эпидобстановки
- В ХМАО введут персональную ответственность за несоблюдение противоэпидемических мер в школах. Учителей обяжут заполнять специальный чек-лист из девяти пунктов, где, в частности, они будут отмечать наличие антисептиков.
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