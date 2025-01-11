The Sun: экс-замминистра обороны Британии задержали из-за педофилии

12 января 2025 в 02:31 Размер текста - 17 +

В Великобритании задержали бывшего высокопоставленного чиновника Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Бывший заместитель министра обороны Великобритании Айвор Каплин был задержан по подозрению в педофилии. Мужчина пытался встретиться с 15-летним подростком, с которым решил познакомиться в интернете. Об этом сообщает британская газета-таблоид The Sun. «Бывший член парламента Айвор Каплин был остановлен на железнодорожной станции активистами группы Stop Stings. Они договорились встретиться с ним там, представившись в мессенджере несовершеннолетним мальчиком, до этого ведя переписку с Каплином от лица подростка несколько месяцев», — сообщила газета. Соответствующее видео появилось в интернете и собрало три тысячи комментариев. По сведениям издания, членство Каплина в правящей Лейбористской партии приостановлено. В полиции подтвердили задержание 66-летнего политика и начали расследование дела. Как сообщало URA.RU ранее, британский министр здравоохранения Уэс Стритинг обратился к американскому предпринимателю Илону Маску с предложением сотрудничать в борьбе с педофилией. Стритинг выразил надежду, что владение Маском социальной сетью поможет в решении этой серьезной проблемы не только в Великобритании, но и в других странах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший заместитель министра обороны Великобритании Айвор Каплин был задержан по подозрению в педофилии. Мужчина пытался встретиться с 15-летним подростком, с которым решил познакомиться в интернете. Об этом сообщает британская газета-таблоид The Sun. «Бывший член парламента Айвор Каплин был остановлен на железнодорожной станции активистами группы Stop Stings. Они договорились встретиться с ним там, представившись в мессенджере несовершеннолетним мальчиком, до этого ведя переписку с Каплином от лица подростка несколько месяцев», — сообщила газета. Соответствующее видео появилось в интернете и собрало три тысячи комментариев. По сведениям издания, членство Каплина в правящей Лейбористской партии приостановлено. В полиции подтвердили задержание 66-летнего политика и начали расследование дела. Как сообщало URA.RU ранее, британский министр здравоохранения Уэс Стритинг обратился к американскому предпринимателю Илону Маску с предложением сотрудничать в борьбе с педофилией. Стритинг выразил надежду, что владение Маском социальной сетью поможет в решении этой серьезной проблемы не только в Великобритании, но и в других странах.