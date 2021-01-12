Вице-мэр Екатеринбурга победила в споре за 5 миллионов рублей

Екатерина Сибирцева не дала коллегам потратиться на пиар Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вице-мэр Екатеринбурга по соцполитике Екатерина Сибирцева помешала пиар-блоку администрации расторговать 5,074 миллиона рублей из бюджета горздрава в конце 2020 года, сообщил источник URA.RU. По его словам, эти средства сначала были заморожены, а впоследствии потрачены на выплаты сотрудникам горздрава, которых сократили в связи с ликвидацией управления.

Осенью 2020 года вице-мэр по СМИ Екатерина Куземка обратилась к мэру Александру Высокинскому с просьбой выделить из бюджета горздрава 5,074 миллиона рублей на информирование горожан о борьбе с коронавирусом и получила одобрение. Сибирцева, курировавшая работу горздрава, выступала против этого. Впоследствии сторонники Сибирцевой без ее ведома доложили о ситуации в резиденцию губернатора. Дальнейшая судьба этих средств была неизвестна.

«В итоге 5,074 миллиона рублей заморозили, а затем из них выплатили компенсации уволенным сотрудникам горздрава», — поделился инсайдер. Другой источник агентства, знакомый с ситуацией, добавил, что 5,074 миллиона рублей ушли не только на компенсации, но и на работу скорой помощи — в частности, оплату топлива и закупку средств защиты для бригад. На момент публикации Сибирцева не ответила на звонок корреспондента. Екатерина Куземка, покинувшая мэрию 12 января, ранее называла информацию о спорах за 5,074 млн слухами.

Горздрав Екатеринбурга упразднен с 1 января. Часть его сотрудников, включая руководителя Дениса Демидова, перешла в областной минздрав.