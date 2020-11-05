Чиновник Екатеринбурга помешал вице-мэру тратиться на пиар

Глава департамента архитектуры мэрии Екатеринбурга Алексей Храмов заблокировал увеличение расходов администрации на пиар, сообщил URA.RU источник в городской администрации. По словам собеседника агентства, с такой инициативой выступала вице-мэр Екатерина Куземка (курирует связи со СМИ), которая якобы направила соответствующий запрос начальнику Храмова — вице-мэру по строительству Алексею Бирюлину.
«План был в том, чтобы подразделение Бирюлина (Главархитектуры — прим. ред.) включило в свои расходы информирование горожан о профильных темах. Бирюлин в целом был готов пойти на уступку. Но Храмов занял жесткую позицию. Во-первых, у них есть собственные расходы. Во-вторых, таких строк в их бюджетной смете нет», — поделился инсайдер. О какой именно сумме шла речь, не уточняется. Храмов не ответил на звонок корреспондента. В разговоре с URA.RU Куземка заявила, что «не комментирует слухи». В окружении чиновницы при этом подчеркнули, что «подразделения Бирюлина не имеют функций информирования и не могут этим целенаправленно заниматься».
Ранее URA.RU со ссылкой на источники сообщало, что по просьбе Куземки другой вице-мэр — Екатерина Сибирцева — попросила главу города Александра Высокинского выделить дополнительные 5,074 миллиона рублей на информационную кампанию «по прекращению распространения коронавируса». Политические оппоненты Куземки раскритиковали администрацию за попытку увеличить расходы на пиар. Хотя в самой мэрии объясняли, что адекватно информировать горожан в условиях сокращающихся бюджетов невозможно.
По неподтвержденной информации, помимо Сибирцевой и Бирюлина, запрос на выделение дополнительных средств на СМИ получил также вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов (речь может идти о сумме в 2,8 миллиона рублей). Однако его реакция пока не известна.
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