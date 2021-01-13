В Свердловской области готовятся менять основной закон региона

Менять Устав нужно из-за поправок к Конституции Фото: Анна Майорова © URA.RU

Рабочая группа по внесению изменений в Устав свердловской области соберется 26 декабря. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Заседание по Уставу запланировано на 26 января. Другие подробности пока неизвестны», — уточнил собеседник агентства.

Изменения в Устав Свердловской области необходимо внести из-за поправок в Конституцию РФ, внесенных в 2020 году. Ранее спикер областного заксобрания Людмила Бабушкина поясняла URA.RU, что заминка с принятием нового свердловского Устава возникла из-за того, что не подготовлена законодательная база на федеральном уровне.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловские власти рассматривали два сценария изменения областного Устава. Для этого могут быть внесены изменения в существующий документ или создан принципиально новый.