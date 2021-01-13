13 января 2021

В Свердловской области готовятся менять основной закон региона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в гимназии №104. Екатеринбург, конституция, город екатеринбург
Менять Устав нужно из-за поправок к Конституции Фото: Анна Майорова © URA.RU

Рабочая группа по внесению изменений в Устав свердловской области соберется 26 декабря. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Заседание по Уставу запланировано на 26 января. Другие подробности пока неизвестны», — уточнил собеседник агентства.

Изменения в Устав Свердловской области необходимо внести из-за поправок в Конституцию РФ, внесенных в 2020 году. Ранее спикер областного заксобрания Людмила Бабушкина поясняла URA.RU, что заминка с принятием нового свердловского Устава возникла из-за того, что не подготовлена законодательная база на федеральном уровне.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловские власти рассматривали два сценария изменения областного Устава. Для этого могут быть внесены изменения в существующий документ или создан принципиально новый.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...