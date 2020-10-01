Правку свердловского Устава поставили на паузу

Устав Свердловской области, на котором губернатор дает присягу при вступлении в должность, будет изменен Фото: Анна Майорова © URA.RU

Работа по изменению Свердловского Устава до сих пор не стартовала, а созданная для этого 23 июня рабочая группа не провела ни одного заседания, рассказал URA.RU один из ее участников. При этом с момента подписания президентом Владимиром Путиным Указа о внесении поправок в Конституцию РФ прошло больше трех месяцев.

Региональные политики объясняют паузу в работе отсутствием федеральной законодательной базы. «Насмотрю слова Павла Крашенинникова. Он отмечал, что Госдума примет законы о реализации всех норм [прописанных в обновленной Конституции] не раньше, чем через год-полтора. Мы во много зависим от того, какие полномочия будут предоставлены субъектам», — заявил URA.RU глава Института регионального законодательства Николай Воронин.

Спикер областного заксобрания Людмила Бабушкина пояснила URA.RU, что собрать рабочую группу может только ее создатель — губернатор Евгений Куйвашев. Пока у этого органа нет предмета для обсуждения, уточнила она. «Мы пришли к выводу, что нужно дождаться федеральных законодателей. Когда будут приняты ключевые и конституционные законы, будет понятно, какие поправки предстоит внести в Устав. Мы никуда не опаздываем, идем по графику», — прокомментировала Людмила Бабушкина. Она добавила, что у членов рабочей группы уже есть свои предложения и соображения по корректировке областного законодательства.

URA.RU, сообщало, что свердловские власти рассматривали два сценария изменения областного Устава. Для этого могут быть внесены изменения в существующий документ или создан принципиально новый.