Челябинского экс-губернатора ждут сразу в двух судах

Борис Дубровский спорит с ФАС одновременно в нескольких судах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело против экс-губернатора Дубровского

Споры экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и ФАС 18 января одновременно будут рассматривать в Арбитражном суде Москвы и Арбитражном суде Челябинской области. Это следует из информации в базах дел обеих инстанций.

В первом случае будет разбираться дело о картельном сговоре экс-губернатора с дорожно-строительной организацией «Южуралмост». Вердикт ФАС, обвинившей Дубровского в марте 2019 года в картеле, привел к его досрочной отставке. Дорожники выиграли у ФАС два процесса, но Арбитражный суд Московского округа в ноябре 2020 года вернул дело в первую инстанцию. Как было указано в материалах, нижестоящие инстанции не учли возможную личную заинтересованность Дубровского. «Заседание назначено на 12:10 понедельника», — сообщили URA.RU в суде.

По мнению челябинского УФАС, в период, когда Дубровский был губернатором, в регионе были созданы условия получения субсидий на вывоз мусора в пользу ООО «Полигон ТБО». Уже после отставки с поста главы региона Дубровский подал на антимонопольщиков в суд. В этом споре экс-губернатора поддержали областные власти, которые участвуют в процессе в качестве истцов. Сейчас это дело разбирает областной арбитраж.

Ранее за «мусорный сговор» Дубровскому выписали административный штраф в 20 тысяч рублей. Он пытался оспорить штраф в гражданском суде, но проиграл. Представители экс-губернатора от контактов со СМИ отказываются.