17 января 2021
16 января 2021
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Частные клиники Перми оправдались за рост цен на КТ. Виноваты уборщицы и коммунальщики

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие кабинета компьютерной томографии в ГКБ №40. Екатеринбург, томография, томограф, компьютерная томография
УФАС проверило шесть частных клиник Перми, оказывающих услуги компьютерной томографии Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Клиники Перми подняли цены на компьютерную томографию легких из-за возросших текущих расходов, сообщили URA.RU в пресс-службе УФАС России по Пермскому краю. В антимонопольном ведомстве завершили проверку шести медицинских организаций после жалоб пермяков.

«Повышение стоимости услуг КТ легких обусловлено, в первую очередь, ростом затрат на оказание услуги […], увеличились расходы на коммунальные услуги. Также значительно выросли расходы на клининг», — рассказали URA.RU в пресс-службе пермского УФАС. При этом в ведомстве не нашли оснований для принятия мер антимонопольного реагирования.

В УФАС пришли к выводу, что доля частных клиник на рынке медицинских услуг Пермского края составляет менее 10%, а государственных — более 50%. Соответственно, частные клиники не занимают доминирующее положение на рынке. Также УФАС не нашло признаков сговора или согласованных действий между медицинскими организациями.

URA.RU рассказывало, что в некоторых клиниках Перми в октябре 2020 года цена на компьютерную томографию легких увеличилась почти в два раза (с 2500 до 4000 рублей). По жалобе пермяков УФАС проверило ООО «Клиника Эксперт Пермь», ООО «Медси -Пермь», ОП ООО «Медицина АльфаСтрахования», ООО «Пермь Томограф Про», ООО «Правила жизни», ООО «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем — Пермь».

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© Служба новостей «URA.RU»
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