Прокуратура вынесла представление врио мэра Екатеринбурга из-за некачественной уборки снега в городе
Экс-заместителя главы Екатеринбурга назначили замглавы Среднеуральска — прокуратура занялась уборкой снега — бывшего схимонаха Сергия допросят в СИЗО — крупный банк обыскали силовики. Самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 20 января — в обзоре URA.RU:
Бывший вице-мэр занял новый пост
- Бывший вице-мэр Екатеринбурга Александр Ковальчик с 20 января будет занимать пост первого заместителя главы Среднеуральска. Об этом сообщил источник URA.RU, знакомый с ситуацией.
Прокуратура вынесла представление главе Екатеринбурга
- Прокуратура Екатеринбурга вынесла представление врио мэра Екатеринбурга Алексею Орлову из-за некачественной уборки снега в городе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Отца Сергия допросят в СИЗО
- Следователи проведут допрос экс-схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия (Николая Романова) в московском следственном изоляторе «Матросская тишина» в качестве обвиняемого по делу о склонении несовершеннолетних к суициду. Об этом URA.RU сообщил адвокат Павел Бабиков.
Силовики обыскали банк в Екатеринбурге
- В Екатеринбурге в офисе банка «Кольцо Урала», который принадлежит УГМК, прошли обыски. По данным источника URA.RU, они связаны со следственными действиями по делу бывшего главы УВД Екатеринбурга, генерала Игоря Трифонова.
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