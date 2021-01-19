19 января 2021

Самое актуальное в Свердловской области на 20 января. Врио главы Екатеринбурга заинтересовалась прокуратура, отца Сергия допросят в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, уборка снега, проспект ленина, сквер имени бабыкина
Прокуратура вынесла представление врио мэра Екатеринбурга из-за некачественной уборки снега в городе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-заместителя главы Екатеринбурга назначили замглавы Среднеуральска — прокуратура занялась уборкой снега — бывшего схимонаха Сергия допросят в СИЗО — крупный банк обыскали силовики. Самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 20 января — в обзоре URA.RU:

Бывший вице-мэр занял новый пост

  • Бывший вице-мэр Екатеринбурга Александр Ковальчик с 20 января будет занимать пост первого заместителя главы Среднеуральска. Об этом сообщил источник URA.RU, знакомый с ситуацией.

Прокуратура вынесла представление главе Екатеринбурга

Отца Сергия допросят в СИЗО

  • Следователи проведут допрос экс-схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия (Николая Романова) в московском следственном изоляторе «Матросская тишина» в качестве обвиняемого по делу о склонении несовершеннолетних к суициду. Об этом URA.RU сообщил адвокат Павел Бабиков.

Силовики обыскали банк в Екатеринбурге

  • В Екатеринбурге в офисе банка «Кольцо Урала», который принадлежит УГМК, прошли обыски. По данным источника URA.RU, они связаны со следственными действиями по делу бывшего главы УВД Екатеринбурга, генерала Игоря Трифонова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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