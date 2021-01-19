Прокуратура вынесла представление врио мэра Екатеринбурга из-за некачественной уборки снега в городе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-заместителя главы Екатеринбурга назначили замглавы Среднеуральска — прокуратура занялась уборкой снега — бывшего схимонаха Сергия допросят в СИЗО — крупный банк обыскали силовики. Самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 20 января — в обзоре URA.RU:

Бывший вице-мэр занял новый пост

Бывший вице-мэр Екатеринбурга Александр Ковальчик с 20 января будет занимать пост первого заместителя главы Среднеуральска. Об этом сообщил источник URA.RU, знакомый с ситуацией.

Прокуратура вынесла представление главе Екатеринбурга

Прокуратура Екатеринбурга вынесла представление врио мэра Екатеринбурга Алексею Орлову из-за некачественной уборки снега в городе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Отца Сергия допросят в СИЗО

Следователи проведут допрос экс-схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия (Николая Романова) в московском следственном изоляторе «Матросская тишина» в качестве обвиняемого по делу о склонении несовершеннолетних к суициду. Об этом URA.RU сообщил адвокат Павел Бабиков.

Силовики обыскали банк в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в офисе банка «Кольцо Урала», который принадлежит УГМК, прошли обыски. По данным источника URA.RU, они связаны со следственными действиями по делу бывшего главы УВД Екатеринбурга, генерала Игоря Трифонова.