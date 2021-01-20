Даня Милохин спустя 17 лет встретится с родной матерью

Блогер Даня Милохин и его старший брат Илья через семнадцать лет увидят родную мать. Встреча произойдет в эфире «Первого канала». Впервые мать звезд Интернета расскажет, почему оставила детей в детском доме.
«Известный блогер и музыкант Даня Милохин и его старший брат Илья через семнадцать лет увидят свою родную мать. Долгожданная и сенсационная встреча состоится вечером в четверг, 21 января», — передает ФАН. С родителями братьев Милохиных связалась редакция программы «Пусть говорят». Судя по кадрам, встреча оказалась эмоциональной.
Родители развелись, а сыновей сдали в приют, когда Милохину было всего 3 года. В интервью Ксении Собчак он рассказал, что не хотел бы встречаться с биологической материю, так как для него она чужой человек.
Ранее тиктокера Даню Милохина и его Dream team house обвинили в воровстве клипа-пародии на «Стекловату» группы «Мальчишки» с YouTube-канала «СМН». О воровстве Милохина заявил видеоблогер Никита Кадников (N. Masteroff). «Мальчишки» собираются подать в суд на Милохина.
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