Росстат зафиксировал скачок цен на популярные продукты

С 12 по 18 января в России подорожали куриное мясо, замороженная рыба, ржаной хлеб и чай. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
«Кура и замороженная рыба выросли в цене на 0,5%, а стоимость ржаного хлеба, макарон и черного чая увеличилась на 0,3%. В свою очередь, говядина, свинина и мясные консервы стали обходиться дороже россиянам на 0,2%», — передает «
Кроме этого, на 1,2% выросла стоимость овощей, сильнее всего прибавили в цене помидоры — на 3,5%. Подорожало также и подсолнечное масло- на 0,1%. Помимо этого, Росстат зафиксировал подорожание гречневой крупы, пшена и куриных яиц.
Ранее экономист Леонид Холод заявил, что на продовольственном рынке в январе предприниматели смогут наблюдать падение розничного рынка. Это значит, что некоторые продукты станут дешевле из-за «раскаченного спроса» торговыми сетями. А руководитель Центра агроаналитики при Минсельхозе Дмитрий Авельцов отметил, что в этом году цены на мясо птицы и свинину могут снизиться.
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