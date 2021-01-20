20 января 2021

Росстат зафиксировал скачок цен на популярные продукты

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, продукты, колбаса, мясная продукция, продуктовая корзина, магазин, достаток
Популярные у россиян продукты подорожали Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

С 12 по 18 января в России подорожали куриное мясо, замороженная рыба, ржаной хлеб и чай. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

«Кура и замороженная рыба выросли в цене на 0,5%, а стоимость ржаного хлеба, макарон и черного чая увеличилась на 0,3%. В свою очередь, говядина, свинина и мясные консервы стали обходиться дороже россиянам на 0,2%», — передает «Федеральное агентство новостей» информацию ведомства.

Кроме этого, на 1,2% выросла стоимость овощей, сильнее всего прибавили в цене помидоры — на 3,5%. Подорожало также и подсолнечное масло- на 0,1%. Помимо этого, Росстат зафиксировал подорожание гречневой крупы, пшена и куриных яиц.

Ранее экономист Леонид Холод заявил, что на продовольственном рынке в январе предприниматели смогут наблюдать падение розничного рынка. Это значит, что некоторые продукты станут дешевле из-за «раскаченного спроса» торговыми сетями. А руководитель Центра агроаналитики при Минсельхозе Дмитрий Авельцов отметил, что в этом году цены на мясо птицы и свинину могут снизиться.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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